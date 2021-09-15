TCDD genel müdürü istifa etti

Atik’in yönetim kurulu başkanı olduğu Sun Group’un, atama kararından bir süre önce, Kapadokya Ekspresi’nin özelleştirilmesi için TCDD’yle 40 milyon euroluk sözleşme imzaladığı gündeme gelmişti. Atik’in ayrıca, Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti. Atandıktan sadece 10 gün sonra istifa eden Atik’in yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın getirildiği bildirildi.