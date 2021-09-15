Türkiye TCDD genel müdürü istifa etti

TCDD genel müdürü istifa etti

Türkiye

TCDD genel müdürü istifa etti

Görevden alınan Ali İhsan Uygun’un yerine 4 Eylül’de TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanan Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

15 Eylül 2021, Çarşamba 07:10 Son Güncelleme:
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Atik’in yönetim kurulu başkanı olduğu Sun Group’un, atama kararından bir süre önce, Kapadokya Ekspresi’nin özelleştirilmesi için TCDD’yle 40 milyon euroluk sözleşme imzaladığı gündeme gelmişti. Atik’in ayrıca, Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti. Atandıktan sadece 10 gün sonra istifa eden Atik’in yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın getirildiği bildirildi.

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