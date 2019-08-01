TCDD işçi alıyor! TCDD personel başvuruları nasıl yapılır?

TCDD Erzincan ve İzmit yol bakım şefliklerine demiryolu hattı bakım onarımcısı işçi alıyor. Peki, TCDD personel başvuruları nasıl yapılır? İşte TCDD personel alımları ile ilgili ilanın detayları…

TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) İŞKUR vasıtasıyla 3 engelli demiryolu hattı bakım onarımcısı alıyor.

Demiryolu Hattı Bakım ve Onarımcısı sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak engelli işçide, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım onarım işlerinde en az 6 ay çalışmış olmak şartı aranıyor.

Görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak. İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 ay olarak belirtildi. Alınacak işçiler noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek.

Sözlü sınavı 06 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

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