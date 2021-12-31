Türkiye TCG Yıldırım Fırkateyni’nde yeni yıl nöbeti

TCG Yıldırım Fırkateyni’nde yeni yıl nöbeti

Türkiye

TCG Yıldırım Fırkateyni’nde yeni yıl nöbeti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli deniz güçlerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Yıldırım Fırkateyni’nde bahriyeliler, yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

31 Aralık 2021, Cuma 22:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda bulunan TCG Yıldırım Fırkateyni’ndeki askerler, 2021’in son gününü görev başında geçirdi. TCG Yıldırım Firkateyni Komutanı Albay Asım Şahin, gemi mürettebatı ve ailelerinin yeni yılını kutladı. Gemi anons sisteminden konuşan Albay Şahin, "Kutsal Vatan toprağı TCG Yıldırım´da görev yapan seçkin personelimin yeni yılını kutluyor, fedakar aileleri ve mavi vatanda omuz omuza görev yaptıkları silah arkadaşları ile birlikte 2022 yılını sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçirmelerini temenni ederim" dedi.

Gemi personeli de TCG Yıldırım Fırkateyni’nde görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını anlattılar. Gemide aile gibi olduklarını anlatan bahriyeliler, yeni yıla görev başında girmekten gurur duyduklarını ifade etti.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi ki var
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Evli çift polisten kaçamadı! Ambulans ile evlerine götürüldüler