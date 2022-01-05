TCL, 1 milyar dolar yatırımla 5G laboratuvarları oluşturdu

CES 2022’de hangi ürünleri tanıtacaksınız?

Görüntü teknolojilerinin, uygun maliyetli ve gelişmiş akıllı deneyimlerin öncüsü TCL Communication olarak CES 2022’de ve sonrasında piyasaya çıkaracağımız 5G’li ürünlerimizi duyuracağız. Yakında Avrupa’da satışta olacak TCL 30 5G, ilerleyen haftalarda sadece ABD’de satışa çıkacak iki 5G cihazımız, TCL 30XE 5G ve 30 V 5G ile “Herkese 5G” vizyonumuzu bir adım daha ileriye taşıyacağız. CES 2022’de yeni tabletlerimizi de kullanıcılarımıza sunacağız. Bunların arasında gözlerin korunmasına odaklanarak geliştirilen ve kağıt gibi tasarlanan TCL NXTPAPER 10s, eğitim ve yaratıcılık için ideal olan hafif TCL TAB 8 4G, eğlence ve verimli kullanım için mükemmel ve kullanımı kolay bir tablet olan TCL TAB 10L bulunuyor. Çocukları göz önünde bulundurarak tasarladığımız yeni TCL TKEE serimizi ve bu seride yer alan TCL TKEE MINI, MID ve MAX’ı da CES 2022’de duyuracağız. TCL BOOK 14 Go ile ürün yelpazemize laptopları da dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni laptopumuz ince, hafif, mükemmel batarya ömrü ve çantalara sığabilen tasarımının yanı sıra LTE bağlantısı desteğiyle sürekli hareket halinde olan ve seyahat eden kullanıcılar için uygun bir cihaz oluyor.

CES’te yeni nesil giyilebilir teknoloji gözlüğümüz NXTWEAR AIR’ı da ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Kolaylığa ve konfora odaklanarak tasarladığımız gözlük; portatif, hafif ve ince kasasıyla öne çıkıyor. Değiştirilebilir ön lensleri ve çok daha hafif kasasıyla NXTWEAR AIR, bir önceki nesil gözlüğe kıyasla daha iyi bir deneyim sunuyor. Birbiriyle bağlantılı ürünler sunma vizyonumuz kapsamında ise kısa süre içinde LINKHUB 5G yönlendiricimizi (router) satışa sunacağız. Bu sırada taşıması kolay olan ve kişisel mobil bağlantı noktası sunan LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi ile yüksek kaliteli 4G çözümleri de sunmaya devam edeceğiz.

Bu ürünleri Türkiye’de ne zaman satışa çıkaracaksınız?

Türkiye, TCL’in en önem verdiği pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki kullanıcılarımızın da markamıza gösterdiği ilgi gerçekten mutluluk verici. IDC Türkiye'nin açıkladığı verilere göre TCL olarak 2021 yılının üçüncü çeyreğinde mobil telefon pazarında yüzde 5'lik pazar payına ulaşarak üst sıralarda yer aldık. 2022 yılında piyasaya süreceğimiz yeni ürünlerle ekosistemi daha da büyüterek Türkiye'deki gücümüzü arttıracağız. CES 2022’de duyurduğumuz ürünleri Türkiye’deki kullanıcılarımızla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ürünlerimiz ilgili bölgelerde satışa çıktığı anda ya da kısa süre sonra Türkiye’de de kullanıcıların erişimine açılacak.

CES 2022’de tanıtılan ürünler arasında Türkiye’de üretilecek olan ürün var mı? Türkiye’deki yerli üretim, fiyatlar konusunda bir avantaj yaratacak mı?

Sahip olduğu stratejik konumu, kısa sürede yakaladığı başarı ve Türkiye’deki kullanıcıların TCL markasına gösterdiği ilgi, Türkiye’nin akıllı telefonların üretim üssü olma konumuna emin adımlarla ilerlemesini sağlıyor. 2021 yılında TCL 20 SE ile başlayan yerli üretim süreci, TCL 20E ve TCL L7'nin de katılmasıyla kısa sürede genişledi. Premium deneyimler sunan gelişmiş teknolojileri kullanıcılara uygun fiyat etiketiyle ulaştırma stratejimiz Türkiye'de ilgiyle karşılanıyor. Türkiye’deki yerli üretimin genişlemesiyle ilgili yerel ekibimizle çalışmalarımız devam ediyor.

Bir ekosistem markası olarak portföyünüzü genişletecek farklı ürünler üzerinde çalışıyor musunuz?

TCL olarak kapsamlı bir ekosisteme sahibiz ve farklı ürün kategorilerimizle kullanıcılarımızın birçok teknoloji ihtiyacını çözüyoruz. Tamamen entegre bir ekosistem sunabilen dünyadaki sayılı şirketlerden biri olmanın da gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için ürün yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. TCL Communication olarak CES 2022’de yeni ürünlerimizle her yaştan bireyin eğitim deneyimini zenginleştirecek çözümler sunma hedefimize verdiğimiz önemi gösterdik. Bu çözümler arasında ilk laptopumuz TCL BOOK 14 Go ile yeni NXTPAPER serisi tablet ve kullanıcılarımızın eğitimlerine yardımcı olacak başka tabletler de yer alıyor. TCL olarak çocuklar, genç yetişkinler, üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller gibi her yaştan bireyin eğitimlerini desteklemek için uzun süredir yatırım yapıyoruz. CES 2022’de de bunu gösteriyoruz. MINI, MID (4G bağlantılı) ve MAX olmak üzere üç yeni üründen oluşan TCL TKEE serisi bu ekosistemin yeni ürünleri. Çocuklara yönelik tasarlanan bu ürünler çocuklara karşı dayanıklılığı ve çocukların güvenle kullanımı için detaylı testlerden geçirildi. Ayrıca cihaz, çocukların gözlerinin sağlıklı kalabilmesi için TCL’in gözleri koruyan ekran teknolojisini barındırıyor. Ek olarak TKEE serisiyle aynı arayüz deneyimini sunan ve içinde 20.000'den fazla video, 400 hikaye kitabı ve 50 çocuk dostu uygulamanın bulunduğu TCL Kids’i de duyuruyoruz. Google Play’den erişilebilen çocuk dostu bir hizmet olan TCL Kids, TCL BOOK 14 Go’yu da destekleyecek. Çocuklara uygun eğitim ve eğlence içerikleri barındıran TCL Kids, çocukların ekranda geçirdiği süreyi takip etmek, kullanabildiği uygulamaları ve ziyaret edebildiği web sitelerini yönetmek ve kitap okurken vücudunun duruşunu düzeltecek uyarılar gibi ebeveynler için kullanışlı araçlar da sunacak.

5G ile ilgili çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

Bu yıl, CES 2022’de ve sonrasında piyasaya çıkaracağımız 5G’li ürünlerimizi duyuracağız. TCL olarak ana misyonumuz kapsamında teknolojiyi demokratikleştirecek adımlar atıyoruz. TCL ürünlerinin birbiriyle entegre çalışabilmesi sayesinde inovatif cihazlar üretiyoruz ve tüm TCL ekosisteminde bağlantılı deneyimler geliştirmeye devam ediyoruz. TCL olarak 5G altyapısını geliştirmek için çalışarak 5G vizyonumuzu akıllı telefonların çok daha ilerisine taşıyoruz. Halihazırda Ar-Ge’ye 1 milyar dolar yatırım yaparak 5G laboratuvarları oluşturduk. Ofisleri, kurumları, evleri, iş ve eğlence mekanlarını özgürleştirmek amacıyla geliştirdiğimiz çözümler de güvenilir, hızlı, hücresel destekli ve geniş bant hızında internet bağlantısı sunarak müşterileri ve mobil operatörleri destekliyor. “Herkes için 5G” yaklaşımımız ile teknolojiyi büyük kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 5G sayesinde daha hızlı yayın akışının yanı sıra internette gezerken, oyun oynarken, video veya müzik dinlerken, zenginleştirilmiş veya sanal gerçeklikte gezerken daha gelişmiş deneyimlerin mümkün olmasını sağlıyoruz. TCL, bu bağlantılı vizyonu gerçeğe dönüştürmek için 2022’nin ilerleyen aylarında Avrupa’da TCL TAB 10s 5G’yi satışa sunacak. Bu tablete güçlü bir 5G router (yönlendirici) olan LINKHUB 5G eşlik edecek. LINKHUB 5G, 256 kullanıcıya gelişmiş Wi-Fi 6 bağlantısı sunarak evleri ve ofisleri daha akıllı hale getirecek.