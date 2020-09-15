TCL 10 Plus inceleme: Tasarım premium ama peki içi nasıl?

TCL 10 Plus, bir amiral gemisi gibi görünüyor ve hissettiriyor. Ancak orta sınıf fiyatlandırmanın getirdiği bazı güçsüzlüklerden de tamamen kurtulamıyor.

Kıvrımlı AMOLED ekranı, dört lensli kamerası ve zarif tasarımı güçlü bir ilk izlenim bırakıyor. Özel bir Google Asistan düğmesi, 3,5 mm kulaklık girişi ve kasaya tamamen gömülü kamera modülü gibi küçük dokunuşlar, TCL 10 Plus’ı normdan biraz farklı bir şey olarak işaretliyor.

Ancak burada da bazı hatalar ve kusurlar var. Örneğin, TCL 10 Plus’ın AMOLED ekranı bazı durumlar yeşil renk sergileyebiliyor ve çok parlak değil. Bu arada ekranın altında oturan, ekran içi parmak izi sensörü de pek güve verici değil.

TCL'in özel kullanıcı arayüzü, Google'ın stok işletim sistemlerinden biraz uzak. Burada yine de bir miktar bloatware uygulama elde ediyorsunuz.

Performans ise çoğunlukla kabul edilebilir. Zaten bu fiyata sağlam işlem gücü elde etmek hiç duyulmamış bir şey değil. Özellikle Huawei Nova 5T ve Realme X2'yi düşünün. 2020 model iPhone SE'den bahsetmiyorum bile.

İşin iyi yanı, pil performansı oldukça iyi ve tüm gün kullanımı sorunsuz. Kablosuz şarj olmadan idare etmeniz gerekecek, ancak bu kötü bir şey değil.

TCL bu telefonla pazara sağlam bir adım atmış olsa da TCL 10 Plus’ın önünde bazı engeller var. Biraz daha fazla harcayarak, çok daha akıcı ve yetenekli bir şey elde edebilir veya daha az para harcayarak bir alt modele bakabilirsiniz.

TASARIM

TCL 10 Plus, OnePlus 8 ve Realme X2 Pro ile aşağı yukarı eşleşen boyutlarda. Elde hoş ve dengeli duruyor. 172 gram ağırlığıyla bazı kullanıcılara ağır gelse de taşıma anlamında sizi yoracak bir telefon değil.

TCL, 10 Plus’a bir amiral gemisinin temel görünümünü ve hissini vermek için epey çalışmış. En iyi amiral gemileri gibi cam ve metalle kaplı.

Tabii ki, OnePlus 8 Pro ve Huawei P40 Pro gibi rakiplerin karşısında, yapı kalitesindeki farklılıklar açıkça belli oluyor. Öerçevenin camla birleştiği yerde belirgin çıkıntılar var. Alt kenar da avucunuza ve serçe parmağınıza yaslanıyor.

TCL 10 Plus’ın kamera modülü, yatay şerit şeklinde. Aynı zamanda telefonla tamamen aynı hizada.

Bir başka amiral gemisi detayı, şelale tarzı kavisli bir ekranın uygulanması. Bunu, OnePlus 8 ve Samsung Galaxy S20’de gördük. Ekran sağ ve sol kenardan aşağı doğru gidiyor. Bunun görüntüleme ve kullanım kalitesi üzerindeki pratik etkisinden hoşlansanız da hoşlanmasanız da, TCL 10 Plus’ın güzel görünmesini sağladığı inkar edilemez.

Amiral gemisi özellikleri, ekran içi parmak izi tarayıcısı ile öne çıkmaya devam ediyor. Ancak TCL'nin eski moda, arkaya monte çözümden yana olmasını dilerdim. Buradaki sensör yavaş ve tepkisiz. Çok fazla yanlış okuma yapabiliyor.

TCL, 3,5 mm kulaklık girişini telefona ekleyerek mevcut amiral gemisi beklentilerini de karşılıyor. Bu, pazarın bu ucunda bile giderek daha nadir görülüyor.

Bir başka yenilik, Google Asistan'ı direkt getirecek sol kenardaki ek düğme. Eğer 'Hey Google' derseniz bu özellik hemen aktifleşiyor.

Bu arada telefonun alt kenarında USB-C bağlantı noktası ve tek hoparlör bulunuyor. Burada stereo ses yok. Ancak kulaklık jakı yer alıyor.

EKRAN

TCL 10 Plus, örneğin Huawei Nova 5T'nin sunduğu LCD panellerden çok daha keskin renkler ve daha derin siyahlar sağlayan 6,47 inç 1080 x 2340 AMOLED ekrana sahip.

Varsayılan Canlı modunda hafif yeşilimsi bir ton var. Bu TCL 10 Plus’ı hafif bir açıyla tuttuğunuzda vurgulanırken kırmızılar dikkat dağıtıcı bir dereceye kadar çıkıyor.

Bunun nedeni, Samsung'un AMOLED ekranlarına şimdiye kadar çok alışmış olmamız olabilir. Sonuçta, Güney Koreli üretici akıllı telefon AMOLED pazarının büyük çoğunluğunu tedarik ediyor.

Bu, TCL'in kendi ekranı ve herhangi bir pazarda rekabeti görmek güzel. Ancak, daha pahalı OnePlus 8 ve daha ucuz Realme X2'nin AMOLED ekranları tarafından kuşatıldığında, karşılaştırma özellikle gurur verici değil.

Üç ana ön ayar ve bir renk tonu 'sıcaklık' kaydırıcısıyla, umduğunuz gibi renk tonunu düzeltmek mümkün. Ancak hiçbir zaman tam anlamıyla tatmin edici bir sonuç elde edemedik.

SDR (standart dinamik aralık) akışlı video ve fotoğraf içeriğini HDR'ye "yükseltecek" isteğe bağlı bir gerçek zamanlı HDR geliştirme modu da var. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu büyük bir etki yaratmıyor.

Artı tarafta, telefon sağlam Netflix sertifikasına sahip. Bu nedenle Full HD HDR içerikleri tüm ihtişamıyla izleyebileceksiniz.

Ekranın eksiklikleri ne derseniz, örneğin doğrudan güneş ışığında harika değil. Görünüşe göre yeterince parlak olmuyor, aşırı yansımalara yol açıyor.

Nihayetinde, TCL 10 Plus’ın ekranı, Samsung'un eline geçmeden ve tüm bu muhteşem renkleri ayarlamadan önce, önceki nesil AMOLED teknolojisine ait gibi hissettiriyor.

AMOLED teknolojisi ve TCL 10 Plus’ın kavisli kenarları size pratik özellikler sunabilir. Bunun iyi göründüğünden daha önce bahsetmiştik, ancak umursayacağınız ya da istemeyeceğiniz kavisli köşeler üzerindeki renk bozulmalarıyla ilgili olağan sorunlar var.

TCL, Edge Bar yazılım özelliğini ekleyerek kavisli ekranı, estetik bir detaydan daha fazlası olarak haklı çıkarmaya çalıştı. Telefonun bir kenarını yukarı veya aşağı kaydırdığınızda küçük bir yan ekran paylaşımı açılıyor. En sevdiğiniz uygulamalara buradan hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Samsung da kendi kavisli ekran deneylerinin ilk günlerinde benzer bir yaklaşım benimsedi. Pratik kullanışlılık söz konusu olduğunda düşünceleriniz değişebilir. Ancak bunun düz bir ekranda yapılamaması için aksi bir neden yok.

KAMERA

TCL 10 Plus, dört arka kamera ile geliyor. Ancak bu tahmin edebileceğiniz kadar kapsamlı bir teklif değil. Kameraların hiçbirinde telefoto lens yok, bu da yakınlaştırılmış çekimlerin kırpıldığı anlamına geliyor. Lenslerden biri diğerleri için derinlik verilerini yakalamaya adanmış.

Yine de, telefonun kurulumu 1 / 1,8 inç sensörlü 48MP f / 1.8 kamera tarafından yönetiliyor ve buna 8MP ultra geniş lens eşlik ediyor. Bu kötü değil. TCL 10 Plus, iyi ışıklandırmada gerçekten ayrıntılı çekimler yakalayabilir. Hatta bazı kullanışlı gece çekimleri de yapabilirsiniz.

Süper Gece modu ile çekim yaparken telefonu birkaç saniye yerinde tutmanız gerek. Kalite anlamında rakipleriyle arasında fark tabi ki de var.0 Ancak gece modu hala oldukça gelişmiş bir özellik ve burada temel düzeyde çalışıyor. TCL 10 Plus’ın kamerasıyla ilgili gerçekten hayal kırıklığına uğradığımız şey, normal koşullarda ne kadar tutarsız oluşu. Bu arada sinir bozucu filigranı da Ayarlar menüsünden kapatılabilirsiniz.

Daha sorunlu olan, kameranın pozlama, rengi otomatik olarak ayarlayan ve sahne türlerini seçen AI sistemi. Huawei ve Xiaomi'nin cihazları kadar iyi değil. Oldukça normal, iyi aydınlatılmış koşullarda yaptığımız çekimlerde, bazen parlak yeşiller renkler yakaladı.

Yapay zeka, bazı zambakların saf beyaz yaprakları gibi daha parlak unsurları tamamen dengeleyemiyor. Bu da onları garip bahçe lambaları gibi gösteriyor.

16 MP selfie kamerası oldukça net çekimler yaparken, akşamın saatlerinde gökyüzü veya güneş gibi parlak noktalarda mücadele ediyor.

Makul doğal ışıklandırmaya sahip yakın plan iç mekan yemek resimleri ilk bakışta oldukça iştah açıcı görünüyor. Ancak kırmızıları ve yeşilleri doğal olmayan bir dereceye kadar pompalama eğilimi var. Birkaç durumda, AI algoritması bir yiyecek çekimi yapıp yapmadığına karar veremedi ve iki mod arasında gidip gelerek, bu etkinin doğal olmayışının farkında olmadan bir kare ortaya çıkardı.

Portre çekimleri tamamen silinmekten uzak. Çoğu uygun fiyatlı kameranın ürettiği belirgin bulanık kenar efektini burada elde edeceksiniz. Portre özçekimleriyle ilgili bazı tuhaf eserlerimiz de var. Herhangi bir yakın çekim yaparken genellikle telefonun 'doğal' bokeh seviyelerine bağlı kalmak en iyisi.

PERFORMANS

TCL 10 Plus, Snapdragon 655 yonga setiyle çalışıyor. Bu, 64GB depolama alanı ve 6GB RAM ile destekleniyor. Kurulum, 2020'de orta segment bir telefon için korkunç değil. Ancak benzer parayla çok daha hızlısını da satın alabilirsiniz.

Piyasada OnePlus 7T ve Huawei Nova 5T gibi 2019'un amiral gemisi donanımında çalışan birkaç telefonlar da var. Elbette iPhone SE, Apple'ın üst düzey A13 Bionic CPU'su ile çalışıyor.

Amaca yönelik orta sınıf donanım söz konusu olduğunda bile Snapdragon 655, Qualcomm'un serisindeki en yeni seçenek değil. Snapdragon 730 ve 730G'nin Samsung Galaxy A80 ve Realme X2 gibi telefonlarda kullanıldığını gördük.

Yarış atı gibi hızlı olmasa da, 10 Plus hala yeterince sorunsuz çalışıyor. Kamera uygulaması güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyor, birden fazla açık uygulama arasında atlama yeterince havalı ve ana ekran navigasyonu tipik olarak hoş ve akıcı geliyor.

CoD Mobile ve Unkilled'i çok fazla sorun olmadan Yüksek ayarlarda bile oynayabildik. Yine de açıkçası daha yetenekli telefonlarda olduğu kadar akıcı bir deneyim değildi. Forza Street’te bazen takılmalar yaşasak da mükemmel bir şekilde oynanabiliyor.

YAZILIM

TCL 10 Plus’ın yazılımı, Android 10'un üstünde özel bir kullanıcı arayüzü kullanıyor. Ancak TCL kullanıcı arayüzü, Google'ın işletim sistemi üzerinde şimdiye kadar gördüğümüz en kötü yorum değil.

Menüler ve simge tasarımları, Android'i yeterince akıcı ve sezgisel.

TCL, e-posta, mesajlaşma ve web'de gezinme gibi temel özelliklerin çoğunu Google tarafından yapılmasına izin veriyor.

Ancak, 10 Plus’ta bloatware yok değil. TCL, kendi Müzik, Galeri, Video, Dosya Yöneticisi ve web tarayıcısı alternatifini ön yükleme olarak sunuyor.

Bu arada kilit ekranı, verilen alanı ve AMOLED teknolojisini boşa harcıyormuş gibi hissettiriyor. Evet, saat ve tarihin kalıcı olarak düşük güçle okunmasını sağlayabilirsiniz, ancak yararlı miktarda bildirim bilgisinin orada görünmesini sağlamanın tek yolu, 'Klasik' (yani TCL olmayan) yaklaşımı seçmek.

PİL ÖMRÜ

TCL 10 Plus, 4.500mAh pil ile birlikte geliyor. OnePlus 8'in 4.300mAh ve Realme X2 Pro'nun sadece 4.000mAh olduğunu düşündüğünüzde bu oldukça büyük. Bunlar da iki son teknoloji cihaz.

Düşük güçlü bir yonga seti ve çılgınca parlamayan bir AMOLED ekranla, TCL 10 Plus sizi orta düzeyde kullanımla iki gün götürebilir. Kaçınılmaz olarak, daha yoğun kullanım pil ömrünü çok daha hızlı tüketecektir. Ancak gerçekten endişelenecek bir şey yok.

Parlaklığın tam olarak ayarlandığı bir saatlik Netflix yayınında % 8 pil kaybettik.

Bu arada, standart 90 dakikalık HD video döngü testimizde pilimiz yalnızca % 10 azaldı. Realme X2 Pro'nun pili aynı testte % 13 azalmıştı.

TCL 10 Plus aynı zamanda Quick Charge 3 desteğine sahip. Piyasadaki en hızlı şarj olmaktan uzak ama rekabetçi.

Sonuca bağlıyorum

TCL 10 Plus, kaygan bir tasarım ve fiziksel olarak iyi entegre edilmiş dört lensli kamera da dahil olmak üzere bazı göz alıcı donanımlara sahip. Ancak, garip bir şekilde kalibre edilmiş AMOLED ekran ve tutarsız sonuçlar veren kamera gibi bazı engelleri var.

10 Plus, güçlü günlük performans ve uzun pil ömrünün yanı sıra, yüksek kaliteli tasarım ile bu fiyata tipik olarak gördüğünüzden daha tatmin edici malzemelerle piyasada büyük ölçüde başarılı olabilir.

Türkiye’de 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip TCL 10 Plus'ın fiyatı 3.999 TL. Cihaz, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle geliyor.





Artıları

Kamera çıkıntısı olmayan amiral gemisi benzeri tasarım

Büyük kavisli AMOLED ekran

3,5 mm kulaklık girişi

Güçlü pil ömrü





Eksileri

AMOLED ekran en iyi örnek değil

Tutarsız kamera







