TCL 10 Pro Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED ekranı ile kutusundan çıkan ve NXTVISION görsel teknolojisi ile gelen cihaz, daha ince çerçevenin kullanılmasıyla yüzde 93 ekran/gövde oranına sahip. Şirketin iddiasına göre NXTVISION teknolojisi, kullanıcıların gözleriyle gördüğü karenin neredeyse aynısını ekranda görebilmesi için en son teknolojinin sunduğu renk doğruluğunu sağlıyor.

TCL 10 Pro, tek elle uygulama erişimi için Kenar Çubuğu kısayolları ve hızlı kilit açma erişilebilirliği sağlayan ekran içi parmak izi sensörü içeriyor.

Üründe göz yorgunluğunu azaltmak için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikalı ekranın yanı sıra Uyarlanabilir Ton, Okuma Modu ve Göz Konforu Modu gibi çeşitli göz sağlığı dostu özellikler de bulunuyor. TCL 10 Pro ayrıca geceleri kolay görüntüleme için Karanlık Mod ile birlikte geliyor. Bu mod, batarya ömrünü de uzatıyor.

Telefon; 64MP yüksek çözünürlüklü kamera, 2.9μm büyük piksel düşük ışıklı video kamera, 123 derece süper geniş açılı lens, makro sensör ve 24MP ön kamera da dahil olmak üzere dört arka kameraya sahip. Netlik ve renkle dolu fotoğraflara ve selfie'lere ek olarak TCL 10 Pro, farklı aydınlatma koşullarında net görüntüler sağlamak için otomatik odak sensörleri (PDAF ve LDAF) içeriyor.

Qualcomm Snapdragon AI Engine ile gelen ürün, 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip. Batarya tarafında ise OTG ters şarjlı 4500mAh pil de beraberinde geliyor. Arkadaşlarıyla birden fazla müzik paylaşmak isteyenler aynı anda en fazla 4 Bluetooth hoparlör bağlayabiliyor ya da en fazla 4 Bluetooth kulaklık eşleştirebiliyor.

TCL 10 Pro ayrıca, en az iki tane büyük işletim sistemi güncellemesine sahip en son Android sürümlerinden ve her 60 günde bir en son güvenlik güncellemelerinden faydalanarak her zaman güvenli hale geliyor.

TCL 10 PRO, gri ve yeşil renk seçenekleriyle 4.499 TL'ye satışa sunuldu.