TCL 10 SE inceleme – Uygun fiyatlı telefon arayanlara özel

TCL 10 SE köşeli ve göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Arka tarafında bulunan plastik panel bulunduğu fiyat konumundan dolayı normal karşılanabilir çünkü cihazın fiyatı 2.500 TL bandında.

TCL 10 SE’de 6.5 inç ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğünde LCD panel yer alıyor. Yüzde 89 ekran-kasa oranıyla gelmesi güzel ve bu oran, video izlerken size güzel bir deneyim sunuyor. Ancak cihazın alt çerçevesindeki siyah kısım biraz fazla olmuş.

TCL 10 SE, damla çentikli bir panele sahip ve ön kamera tepeye konumlandırılmış. Renkleri güzel yansıtan ve net görünen bir panel olduğunu söyleyebilirim.

Cihaz iki farklı renkle beraber geliyor. Bunlar, Kar Gümüşü ve Buz Siyahı. Benim deneyimlediğim rengi Buz Siyahı olan versiyonuydu ve arka tarafı özellikle ışık vurduğunda kuzey ışıkları gibi parlıyordu. Mat bir yüzeye sahip olmasına rağmen göze çok hoş geldiğini söyleyebilirim.

Üçlü kamera seti arka tarafta yatay bir şekilde konumlandırılmış. Kameraların çıkıntılı olmasını açık konuşmak gerekirse sevmiyorum. Fakat buradaki o kadar da rahatsız etmiyor. Kameranın hemen altında parmak izi okuyucu konumlandırılmış.

Telefonun üst kısmında 3,5 mm jak girişi ve alt tarafında da USB-C şarj noktası bulunuyor. Sol tarafta özelleştirilebilir Akıllı Anahtar tuşu, sağ tarafta ise ses tuşları ve güç tuşu var.

Cihazın herhangi bir koruma sertifikası olmadığı için su veya farklı maddelerle temas ettirmemenizi öneririm. Kutunun içinden çıkan koruma kılıfı kalitesi ne olursa olsun bence güzel düşünülmüş bir jest, daha kalitelisini almak size kalmış.

PERFORMANS

TCL 10 SE, MediaTek Helio P22 yonga setine ve 4GB belleğe sahip. 128 GB depolama alanı ile beraber geliyor ama kullanabilir alan 114 GB. 128 GB’a kadar mikro SD kart desteği de mevcut.

Mediatek Helio P22 biraz eski bir yonga seti olmasına rağmen fiyat/performans cihazlarında halen kullanmakta. Testlerim sırasında herhangi bir donma ya da kasma yaşamadım. Google Chrome da dolanırken arka tarafa atıp YouTube’ta video izlemeye başladığım da süreç gayet hızlı ilerledi.

Oyun performansı tabi ki mükemmel değil ama iyi olduğunu söyleyebilirim. TCL’in de bu cihazı geliştirirken muhteşem bir oyun deneyimi yaşatmak gibi bir amacı olduğunu düşünmüyorum. PUBG’yi orta ayarlarda akıcı bir şekilde oynadım. Sadece bekleme süreleri biraz can sıkıcıydı o kadar.

4000 mAh bataryaya sahip ve 15W’a kadar hızlı şarj destekliyor. Ancak kutu içinden çıkan adaptör 10W. Testlerim esnasında Wi-Fi üzerinden video izledim, oyun oynadım ve günlük işlerimi yaptım. 4000 mAh batarya yaklaşık 10 saat sonra bitti. Batarya ömrü güzel ama benim için eksi olan özelliği şarj olma süresi. Çünkü %100 şarj olması için 2 saat beklemek açıkçası bana fazla geliyor.

10 SE, Android 10 ile beraber geliyor ve kendine has bir arayüz kullanıyor, o da TCL UI. Programlanabilir akıllı tuş ve videoların görüntü kalitesini yükseltmek için kullanabileceğiniz Nxtvision gibi eğlenceli özellikleri de mevcut.

KAMERA

Üçlü kamera setine sahip olan TCL 10 SE’nin 48 MP, 5 MP ve 2 MP olarak ayrıştırılmış bir kamera dizilimi var. Ön tarafa baktığımızda ise 8 MP kamera görüyoruz.

İyi ışıkta, 48 MP kamera güzel fotoğraflar çekiyor. Renk doğruluğu ve kalitesi iyi düzeydeydi. Fotoğrafı bilgisayara aktardığımda ise netlik kaybı olduğunu gördüm ama çoğu kullanıcı bunu yapmadığı için normal kullanıcılar açısından büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya için kullanacağınız fotoğrafları ufak düzenlemelerle daha da güzel hale getirip yayınlayabilirsiniz.

Geniş açı ile çekilen fotoğrafların kalitesi orta düzeyde, düzenlemeler ile daha iyi hale getirilebilir. Problem şu ki, geniş açı ile çektiğimde gölgeler ve detayların bozulduğunu gözlemledim.

Düşük ışıkta performansı çok iyi değil. 48MP ile çekilen fotoğraflarda gece modunu kullansak bile detayların kaybolduğunu ve görüntü netliğinin bozulduğunu görebilirsiniz.

Ön kameraya gelecek olursak, renkleri güzel yansıttığını ve düzgün ışıkta iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Portre modu arka tarafı biraz fazla bulanıklaştırdığı için biraz yapay durabiliyor.

Sonuca bağlayacak olursam

2.500 TL bütçeniz varsa, günlük işlerinizi yapmak istediğiniz ve eğlence amaçlı, çok yüksek performans gerektirmeyen uygulamalar kullanacaksanız TCL 10 SE sizin için güzel bir tercih olabilir.

Artıları

Uzun süren pil ömrü

Programlanabilir akıllı anahtar

Fiyatına göre iyi performans veren kamera

Eksileri

Uzun sürede şarj oluyor











