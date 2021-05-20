AdvertorialTCL 10 TAB MAX WIFI İNCELEME - Uzaktan eğitim için tablet arayanlara özel
HABERİ PAYLAŞ
TCL 10 TAB MAX WIFI İNCELEME - Uzaktan eğitim için tablet arayanlara özel
Uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde tablet modellerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Üreticiler de ilgiyi karşılayabilmek için farklı modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. EBA eğitimleri için tablet seçerken de en çok pil ömrü ve ekran büyüklüğü dikkate alınıyor. Biz de bu videomuzda TCL’in 10,36 inç FHD+ ekran ve NXTVISION teknolojisiyle gelen TCL 10 TAB MAX WIFI modelini inceledik. Onur Binay/posta.com.tr