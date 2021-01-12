TCL 20 ve TCL 20 SE resmi olarak tanıtıldı

TCL 20 5G, TCL’nin en uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 6.67 inçlik LCD ekranın üzerine kurulan telefon ise, yüzde 91’lik ekran kasa oranına, 20:9 en boy oranına ve Full HD+ çözünürlük değerine ev sahipliği yapıyor.

Snapdragon 690 işlemcisinden güç alan telefon, ayrıca 6 GB’lık RAM kapasitesiyle beraber geliyor. Kamera tarafındaysa dikey olarak konumlandırılan üçlü arka kamera kurulumuyla gelen telefonda, arka tarafında 48 MP çözünürlüklü ana, 118 derece görüş alanına sahip olan 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP çözünürlüğündeki makro kameralarına yer veriliyor. Ayrıca uygun fiyatlı telefonun ön tarafındaysa bizleri 8 MP çözünürlüğündeki bir selfie kamerası karşılıyor.

18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh boyutundaki bataryadan beslenen TCL 20 fiyatı ile de dikkat çekiyor.

TCL 20 SE ise 6.82 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranın üzerine kurulu. İşlemci tarafında giriş seviye telefonlara güç veren Snapdragon 460 yonga setine sahip olan 20 SE, ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB‘lık dahili hafıza seçenekleriyle birlikte satın alınabiliyor. Aynı zamanda cihazın 64 GB‘lık dahili hafızası ise microSD kart yardımıyla 256 GB‘a kadar da yükseltilebiliyor.

Tüm bu özelliklere sahip olan telefonun arka tarafındaysa 16 MP ana, 5 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameralarına yer veriliyor. Bunun yanı sıra cihazın ön tarafındaysa 8 MP çözünürlüğündeki bir selfie kamerası bulunuyor.

TCL'in önümüzdeki ay piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarının fiyatları da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre TCL 20 5G 299 euro'dan, TCL 20 SE ise 149 euro'dan satışa sunulacak.











