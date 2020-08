TCL Communication’ın akıllı telefon markası TCL Mobile, TCL 10 Serisi’nin yeni üyeleri TCL 10 Plus’ı ve TCL 10 SE’yi duyurdu. TCL 10 Plus ve TCL 10 SE, TCL’in kendi ürettiği ekranların yanı sıra şirkete ait ekran ve görüntüleme teknolojisi olan TCL NXTVISION ile renkleri, netliği ve kontrastı gerçek zamanlı kullanıyor. Yeni ürünler için düzenlenen online tanıtım toplantısında konuşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, TCL 10 Serisi ve yeni üyeleri hakkında şunları söyledi:

“TCL ürünlerimize tüm dünyada önemli bir ilgi gösteriliyor. Bunun da arkasında TCL olarak müşterilerimizin beklentilerini uygun fiyatla karşılıyor olmamız yatıyor. TCL 10 Serisi’ne eklediğimiz TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile geçen yıl giriş yaptığımız Türkiye pazarındaki varlığımızı artırıyoruz.”

Özel ekran motoru ve 6.47’’ FHD+ kavisli AMOLED çerçevesiz bir ekranla gelen TCL 10 Plus, Netflix içeriklerini artırılmış kontrast ve güçlendirilmiş renkler sunan HDR10 teknolojisiyle oynatabiliyor.

TCL 10 Plus, çok yönlü kullanım sunan dört kameralı kurulumunda, 48MP kamera ve kadraja çok daha fazla ögeyi sığdıran süper geniş açılı kamera barındırıyor. TCL 10 Plus aynı zamanda kullanıcıların “Stop Motion Video” ve süper geniş açılı video gibi modlarla daha yaratıcı videolar oluşturmasını sağlıyor. Türkiye’de 3 bin 999 TL fiyat etiketine sahip TCL 10 Plus, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle piyasada yer alacak.

TCL 10 SE ise yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla geliyor. NXTVISION teknolojisi bulunan TCL 10 SE’nin otomatik kontrast ayarlama özelliği de kullanıcılara karanlık olan alanlarda parlak ışık altındaymış deneyimi sağlıyor. Çok yönlü kullanım sunan 48MP AI üçlü kamera barındıran TCL 10 SE, Türkiye’ye 2 bin 999 TL’lik satış fiyatı ve “Kar Gümüşü” ile “Buz Siyahı” renk seçeneğiyle geliyor.

TCL 10 Plus’da 4500 mAh büyüklüğündeki batarya, TCL 10 SE’de ise 4000 mAh değerinde. Hızlı şarj ve ters şarj özellikleriyle gelen iki akıllı cihazda da yüz tanıma ve parmak izi sensörü gibi akıllı güvenlik özellikleri bulunuyor. Parmak izi okuyucu TCL 10 Plus’ta ekranın altında, TCL 10 SE’de ise arka panelde yer alıyor.