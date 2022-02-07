TCL, MOVEAUDIO kulaklık ailesinin yeni üyelerini tanıttı

TCL MOVEAUDIO S180, bir kulaklıkta olması gereken özelliklerin tamamını uygun fiyatla ve kaliteden ödün vermeden bir araya getiriyor. TCL MOVEAUDIO S180, barındırdığı gelişmiş ses engelleme ve gürültü izolasyon teknolojileri sayesinde alanının en sürükleyici dinleme deneyimini sunuyor. Müzik dinlerken veya arama yaparken herhangi bir sorunla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, dengelenmiş ses ve gelişmiş ses netliği özellikleriyle her an mükemmel bir deneyime ve tüm gün yeten bir pile sahip oluyor.

TCL MOVEAUDIO kulaklıklarda farklı kullanım alanları için net ses sağlama ve ses özelleştirme imkânı bulunuyor. TCL MOVEAUDIO S600'ün güçlü Aktif Gürültü Engelleme özelliği ve TCL MOVEAUDIO S180'in çift mikrofonlu hüzme biçimlendirici algoritması ile ortamdaki gürültüden etkilenmeden arama sırasında söylenenleri duymak kolaylaşıyor. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisi sürükleyici bir ses ve gerçek kablosuz kulak içi kulaklık deneyimi için ortamdaki sesi kulağa göndermiyor. Ses engelleme teknolojisi dışında TCL MOVEAUDIO S108 ise, arama sırasında arkadaki sesleri ortadan kaldıran ENC teknolojisini kullanarak ortamdaki gürültünün konuşmayı etkilemesine izin vermiyor ve bu sayede kullanıcılar çevresi ile iletişimini koparmıyor.

TCL MOVEAUDIO kulaklıklarının tamamında Bluetooth 5.0 ve Google Hızlı Eşleme özelliği bulunuyor. Ayrıca Google Assistant ile uyumlu çalışabiliyor.

Tüm aktiviteler için güvenli dinleme deneyimi sunan TCL MOVEAUDIO ürünlerindeki IP54 ve IPX4 özellikleri, su ve tere karşı dayanıklılık sağlarken kullanıcılar her aktivitede ve her koşulda müzik dinleyebiliyor. MOVEAUDIO S600 ve TCL MOVEAUDIO S180'de de 10mm hoparlör yer alıyor.