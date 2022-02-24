TCL MOVEAUDIO S600 kablosuz kulaklık inceleme

Muhtemelen pek çok kişi TCL’i, telefonları, TV'leri, tabletleri, modemleri ve akıllı çocuk saatleriyle tanıyor. Ancak son dönemde şirket, MOVEAUDIO S600 ile gerçek kablosuz kulaklık alanına da girdi. Bugün bizim inceleyeceğimiz model MOVEAUDIO S600 ama ailede MOVEAUDIO S108, ve S180 de yer alıyor. Bu doğrultuda net ses, kullanım kolaylığı ve kulak sağlığı gibi alanlarda farklı teknolojileri kullanan TCL MOVEAUDIO ürün ailesinde herkesin bütçesine uygun bir ürün bulunuyor diyebiliriz.





İlandır