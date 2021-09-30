Günümüzde yetişkinler bir yana çocuklar için akıllı saatler de artık segmentlere ayrılmaya başladı. Piyasada pek çok model var ve bunlar arasında çocuğunuzun güvenliği için en uygun olanı seçmek istiyorsunuz ki bu konuda çok haklısınız.

TCL MoveTime MT42 akıllı çocuk saatinde çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, geliştirilmiş kamera, daha büyük ekran ve yüzde 40 oranında artırılmış yüksek pil gibi birçok özellik var.





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