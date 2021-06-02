TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’yi duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret ettiği üretim tesisinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE’nin teknik özellikleri netleşti.

Cihazda yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE’de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

Uygun fiyatıyla dikkat çeken model Qualcomm’un 11 mm’lik Snapdragon 460 işlemcisinden ve 4 GB RAM’den güç alıyor. Dahili depolama kapasitesi 64 GB olan telefonda microSD kart desteği de sunuluyor. Tüm bunlara 5.000 mAh batarya eşlik ediyor.

TCl 20 SE’de dörtlü kamera sistemi bulunuyor. F/1.8 diyaframlı 16 megapiksel kameraya 5 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro kameralar eşlik ediyor. Telefonun ana kamerasıyla saniyede 30 kare Full HD videolar kaydedilebiliyor. Selfie çekimler için telefonun ön tarafında 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

Yıldız gökyüzü ve Kuzey Işıkları Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen TCL 20 SE, 2.799 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatına sahip.