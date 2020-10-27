İşte TCL tarafından yapılan o açıklama:

"Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, “Boykot edilecek Fransız markaları” ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."