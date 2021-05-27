TEB duyurdu! Başvuran herkese 50 lira verilecek

Bankalar peş peşe kampanyalarını duyuruyor. Milyonlarca banka müşterisi de kendine uygun kampanyalar arasından seçimini yapıyor. Son olarak Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) müşterilerine yeni bir kampanyayı duyurdu.

BAŞVURU YAPANA 50 LİRA

TEB Bankası resmi internet sayfası üzerinden son dakika kampanya duyurusunda bulundu. Banka ek karta başvuru yapan müşterilerine 50 lira hediye edileceğini açıkladı. Konu hakkında yapılan açıklamada ise, “TEB Bonus veya CEPTETEB kredi kartlarından alacağınız Ek Kartlarınızdan bir ay içerisinde harcama yapın, hemen 50 TL bonus kazanın!” ifadeleri kullanıldı.

1 AY SÜRESİ VAR

Yapılan açıklamaya göre, yeni oluşturulan ek kart ile 1 ay içerisinde harcama müşterilere 50 TL bonus hediye edilecek. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerim ise CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi kanallarından başvuru yapmaları gerekiyor.







