TEB resmen duyurdu! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktor ve doktor adaylarına 14 Mart Tıp Bayramı’na özel, ay boyunca kullanabilecekleri fırsatlar hazırladı.TEB'den yapılan açıklamaya göre, meslek grubu doktor olan müşteriler, TEB’den 3 ay ötelemeli, yüzde 1,45’den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ayrıca, TEB, TL ve döviz birikimleri için günlük vadeli mevduat hesabı olarak çalışan, aynı zamanda hesaptan para çekme/para yatırma imkânı veren Marifetli Hesap ile avantajlı faiz oranları sunuyor.

TEB, Tıp Bayramı özelinde doktorlara, yüzde 0,85’den başlayan komisyon ayrıcalığı ile POS fiyatlaması imkanı da sağlıyor. TEB’in doktorlara sunduğu bir diğer hizmet ise Yıldız Bankacılık avantajları. Bankanın üst gelir segmenti olan Yıldız Bankacılık’tan doktorlara minimum 75 bin TL varlık ile yararlanabiliyor. TEB’in mobil uygulaması olan CEPTETEB üzerinden ulaşılan "Yıldız Ayrıcalıklar" ile Yıldız Bankacılık müşterisi olan doktorlar; restorandan kuru temizlemeye, market alışverişinden araba yıkamaya kadar 300’ü aşkın işletmede 8 farklı kategoride indirim ve avantajlar elde ediyor.

'TUS'A HAZIRLITA DA DESTEK OLUYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak her meslek grubundan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, “Öncelikle başta doktorlarımız ve doktor adaylarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım. Doktorlara öğrencilik yıllarından başlayarak profesyonel hayatları boyunca destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



