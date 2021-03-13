Ekonomi TEB resmen duyurdu! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

TEB resmen duyurdu! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Ekonomi

TEB resmen duyurdu! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Türk Ekonomi Bankası (TEB) on binlerce kişiyi ilgilendiren kararını duyurdu. Harekete geçen TEB, tüm doktorlara ve tıp öğrencilerine 14 Mart Tıp Bayramı’na özel olarak, mart ayı boyunca 3 ay ötelemeli yüzde 1,45’ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

13 Mart 2021, Cumartesi 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktor ve doktor adaylarına 14 Mart Tıp Bayramı’na özel, ay boyunca kullanabilecekleri fırsatlar hazırladı.TEB'den yapılan açıklamaya göre, meslek grubu doktor olan müşteriler, TEB’den 3 ay ötelemeli, yüzde 1,45’den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ayrıca, TEB, TL ve döviz birikimleri için günlük vadeli mevduat hesabı olarak çalışan, aynı zamanda hesaptan para çekme/para yatırma imkânı veren Marifetli Hesap ile avantajlı faiz oranları sunuyor. 

TEB, Tıp Bayramı özelinde doktorlara, yüzde 0,85’den başlayan komisyon ayrıcalığı ile POS fiyatlaması imkanı da sağlıyor. TEB’in doktorlara sunduğu bir diğer hizmet ise Yıldız Bankacılık avantajları. Bankanın üst gelir segmenti olan Yıldız Bankacılık’tan doktorlara minimum 75 bin TL varlık ile yararlanabiliyor.        TEB’in mobil uygulaması olan CEPTETEB üzerinden ulaşılan "Yıldız Ayrıcalıklar" ile Yıldız Bankacılık müşterisi olan doktorlar; restorandan kuru temizlemeye, market alışverişinden araba yıkamaya kadar 300’ü aşkın işletmede 8 farklı kategoride indirim ve avantajlar elde ediyor. 

'TUS'A HAZIRLITA DA DESTEK OLUYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak her meslek grubundan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, “Öncelikle başta doktorlarımız ve doktor adaylarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım. Doktorlara öğrencilik yıllarından başlayarak profesyonel hayatları boyunca destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.        


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
Emeklilik 1 Mayıs 2021'de
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu faizlerle kirada oturmak mı ev almak mı?
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Onun arabası var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doğal gazda yeni dönem! Ve belli oldu, Türkiye ilk olacak...