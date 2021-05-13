Üreticilerin temel girdilerinin temininde çok önemli bir rol oynayan ve faizsiz dönem avantajı ile geri ödeme imkânı sunan TEB Harman Kart, üreticilerin akaryakıt, gübre, zirai ilaç, tohum ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin etmesini hedefliyor. Üreticiler; TEB’in sektörün öncü kurumları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde beş aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, Türkiye ekonomisinin yaklaşık dörtte birini istihdam eden tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Salgın döneminde önemini bir kez daha anladığımız ülkemiz tarımı ve çiftçilerimizin artan işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için çalışıyoruz. Çiftçimizin özellikle bu dönemde şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için süreçlerimizi dijitalleştirdik. Tarımsal finansmana ihtiyaç duyan müşterilerimize hızlı ve minimum temasla bankacılık hizmeti sunmaya özen gösterdik” dedi. Cengiz, tarım şubelerindeki portföylerin, üreticilerin üretim döngülerine artı değer katmak için yaptıkları analizlerle rehberlik ettiğine dikkat çekerek, “Şubelerimizin yanı sıra tarım ağırlıklı ilçelerde hizmet verdiğimiz Tohum Şubelerinde de çoğunluğu Ziraat Mühendisi olan, sektörü yakından tanıyan, çiftçilerin finansal ihtiyacını doğru belirleyerek doğru hizmeti sunan, deneyimli kadrosu ile bankacılık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Çiftçi Kayıt Sistemi entegrasyonu sayesinde üreticiler sadece T.C. kimlik numaraları ile ek evrak ve belge temin etmek zorunda kalmadan saniyeler içinde minimum evrakla veya evraksız bir şekilde kredi kullanabiliyor.

Tarım Kredilerimize ek olarak sigorta ürünleri ile finansal ürün yelpazemizi çeşitlendirerek üreticilere hızlı ve pratik bir şekilde ihtiyaç duyduğu hizmeti sunuyoruz.