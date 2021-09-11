TEB, Ürün Avantajları ile KOBİ müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini TEB ayrıcalığıyla yönetmelerini sağlıyor.

ÜCRETSİZ EFT/HAVALE

Bu kapsamda 'KOBİ Dört Dörtlük' ve 'KOBİ PRATİK' Ürün Avantajları ile müşteriler, aylık POS/ÖKC, çek karnesi ve tahsile verilen çek masraflarında avantajlar elde ederken, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden belli bir adede kadar ücretsiz EFT/ Havale imkanına sahip oluyor.

Firmalara ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli ürünler ve paketler sunan TEB, teknoloji firmalarına yönelik olarak da Teknoloji Masraf Avantajları'nı hayata geçirdi.

Buna göre TEB, müşterilerine CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden aylık ücretsiz olarak belli bir adede kadar EFT ve havale imkanı sunuyor. Bu sayede teknoloji şirketleri de günlük bankacılık işlemlerinde TEB'in ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

TEB'in müşteri odaklı anlayışıyla hayata geçirdiği Dış Ticaret Paket seçenekleri ile TEB müşterileri, işlem yoğunluklarına göre nakit akışlarına en uygun paketi seçebiliyor.

TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri ile KOBİ'ler ithalat ve ihracat işlemlerinde, swift ve transfer masraflarını uygun fiyatlarla yönetirken, TEB FX Platformu'nda avantajlı kurlarla işlem yapabiliyor.

6 aylık periyodlarda kullanılabilen TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri işlem adetlerine göre üç farklı şekilde müşterilere sunuluyor.