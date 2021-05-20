Ekonomi Tebligatlarınızın doğru yere gelmesi için kontrol edin! Güncel adres şart

Tebligatlarınızın doğru yere gelmesi için kontrol edin! Güncel adres şart

Ekonomi

Tebligatlarınızın doğru yere gelmesi için kontrol edin! Güncel adres şart

Vatandaşların çoğu taşındıklarında adreslerini güncellemiyor. Devletin kayıtlarındaki adresle yaşanılan adres farklı olduğunda icra takibi, dava bildirimi gibi tebligatlar ilgilisinin eline ulaşmıyor. Hukukçular olası mağduriyetlere karşı uyarıyor...

20 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Taşınanlar, şehir değiştirenler, herhangi bir nedenle adreslerini başka yerlere nakledenler... Çoğu vatandaş ikamet ettiği yere adreslerini hiç taşımıyor veya adresini gerçekte oturduğu yere almakta gecikiyor, adreslerini güncellemeyi ihmal ediyor. Bu durumda kişilerin oturdukları yer ile devletin kayıtlarında (Merkezi Nüfus İdare Sistemi-MERNİS) yer alan adresleri farklı olabiliyor. Bu durum icra takibi, dava gibi tebligatların ulaşmasında büyük sorun yaratıyor.

MUHTARA BIRAKILIYOR

Avukat Hakan Harmankaya, adli makamların (mahkemeler, icra daireleri) resmi adrese tebligat yaptığını belirterek, “Adli makamlar devletin kayıtlarında yer alan adrese itibar ederek, adli süreçleri tamamlıyor. Örneğin kayıtlarda adresiniz ikamet etiğiniz yerden farklıysa adli makamlar, vatandaşın MERNİS’te kayıtlı adresine tebligat gönderir ve vatandaş o adreste hiç bulunmasa bile tebligat muhtara bırakılmak suretiyle vatandaşa yapılmış sayılır” diye konuştu.

E-DEVLET’TEN KONTROL

Vatandaşlarımızın ‘adliyeden bana bir evrak ulaşmadı’ şeklindeki serzenişlerinin en büyük sebebi MERNİS adreslerini güncel tutmamaları” diyen Harmankaya, “Gerek adli işlemde gerekse başka bir işlemde, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ndeki adreslerini güncel tutmaları ve ara ara nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet’ten bilgilerini kontrol etmelerinde fayda var” şeklinde konuştu.

İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRABİLİRSİNİZ

Harmankaya, adresi güncel olmadığı için adli makamlardan gelen tebligatları görmeyenlerin yaşayabileceği sıkıntılara ilişkin şu örneği verdi:

“Ödeme emri gibi belgelere süresinde itiraz edilmezse borçlu olmadığınız bir parayı ödemek zorunda kalırsınız. Hukukumuzda icra dairesine başvuran alacaklının herhangi bir belge ibraz etmesi şart değil. Bu nedenle, borçlu olarak gösterilen kişinin ‘ilamsız takip’ olarak isimlendirilen bu takibe tebligattan itibaren 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer söz konusu itiraz yapılmazsa, borçlu olarak muamele görürsünüz. Bu nedenle tebligat adresi kritik önemdedir.”

HIZLANDIRMA KARARI

Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yargıtay, tebligat yapılacak kişinin bilinen adresi ile MERNİS adresinin farklı olması halinde, vatandaşın bilinen adresine tebligat gönderilmesi ve tebligatın vatandaşa ulaşmaması halinde, MERNİS adresine doğrudan ve muhtara bırakılmak sureti ile tebligat yapılabileceğine karar verdi. Bu karar ile adli süreçlerdeki tebligatların kısa zamanda tamamlanması amaçlandı.

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