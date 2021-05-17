İstanbul Kadıköy'de diş hekimi İ.B., yanında temizlik görevlisi olarak çalışan Türkmen uyruklu M.S.'nin tecavüz iftirasıyla linç edilmişti. Polis ekiplerinin araştırması sonucu kadının diş hekimine iftira attığı ortaya çıkmıştı. Diş hekimi ile temizlik görevlisi kadının tartışma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Kadıköy’de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının tecavüz iddiası üzerine darbedildi. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. CNN TÜRK’ten Tugay Saday’ın haberi.

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TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYELEREK YARDIM İSTEDİ

15 Mayıs günü Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi kadın terasa çıkarak tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde temizli kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi. Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekimi, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.

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