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Tecavüz sanığı Benjamin Mendy İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanesine gönderildi

Futbol

Tecavüz sanığı Benjamin Mendy İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanesine gönderildi

Manchester City'nin eski oyuncusu ve muhtemelen futbol hayatı biten Benjamin Mendy, uzun süredir tecavüz suçlamalarıyla yargılanıyor. 7 tecavüz suçundan yargılanan Mendy'nin hapishanesi değişti.

05 Ocak 2022, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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The Sun'ın haberine göre, 7 ayrı tecavüz suçlamasıyla yargılanan futbolcu Benjamin Mendy, İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanelerinden Strangeways Hapishanesi'ne gönderildi.

Manchester şehrinde bulunan hapishanede en azılı suçlular tutuluyor.

Mendy daha önce Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutuluyordu ancak hakkındaki iddialar ve kanıtlar arttıkça tutukluluk sürecinde işler değişti ve ağırlaştı.

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