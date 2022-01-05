The Sun'ın haberine göre, 7 ayrı tecavüz suçlamasıyla yargılanan futbolcu Benjamin Mendy, İngiltere'nin en yüksek güvenlikli hapishanelerinden Strangeways Hapishanesi'ne gönderildi.

Manchester şehrinde bulunan hapishanede en azılı suçlular tutuluyor.

Mendy daha önce Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutuluyordu ancak hakkındaki iddialar ve kanıtlar arttıkça tutukluluk sürecinde işler değişti ve ağırlaştı.



