HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğine ilişkin haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar üzerine harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Olayın ardından istifa ettiğini duyuran Çelik, bugün ise partisinden ihraç edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla fezleke düzenledi. Mağdur kadın, "Tuma Çelik bana o gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. HDP vekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar 'Olayı kapat' diyerek vazgeçirmek istedi" diye konuştu.





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