Son dakika: Tecavüzle suçlanan HDP'li eski vekil Tuma Çelik için karar
TBMM, cinsel saldırıyla suçlanan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik hakkında yeni bir karar verdi. Meclis Hazırlık Komisyonu, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.
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Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edilmişti. Mağdur kadın olaya ilişkin "Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.
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