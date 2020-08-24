Meclis Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan HDP eski Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

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Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden ihraç edilmişti. Mağdur kadın olaya ilişkin "Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.

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