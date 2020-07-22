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Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu

Siyaset

Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu

Tecavüzle suçlanan ve HDP'den ihraç edilen milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'te 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Adı tecavüz skandalına karışan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'te 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon 1 ay içinde raporunu hazırlayıp karma komisyona sunacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

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