Posta.com.tr/ Prens Andrew’un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, Instagram hesabında şüpheli bir şekilde düzenlenmiş bir fotoğrafı paylaşarak, Prens Andrew’u tecavüzle suçlayan Virginia Giuffre’nin fotoğrafının aslında sahte olduğunu öne sürdü. 44 yaşındaki Lady Hervey, Prens Andrew hakkındaki fotoşop iddiasını verdiği röportajda da tekrarladı. Paylaşılan düzenlenmiş fotoğrafta Virginia Giuffre, gri ve sarı bir duvarın önünde sağ kolunda mavi bir kot ceket tutarken görülüyor. İddialarını paylaştığından beri takipçileri tarafından ‘delirmiş’ olarak nitelendirilen Lady Victoria, paylaşımın üzerine “Fotoğrafta tanıdık biri var mı?” diye sorarak orijinal görüntünün bir kopyası olduğunu öne sürdü. Bu fotoğrafın başka bir versiyonu hiç görülmemişti.

Lady Victoria paylaştığı fotoğrafa “Fotoğrafta tanıdık biri var mı?” yazdı.

Lady Victoria, daha sonra 2001’in başlarında çekilen Prens Andrew ve yanında Giuffre ile Ghislaine Maxwell’in bulunduğu meşhur fotoğrafı paylaştı.

Lady, Prens Andrew'un davaya konu olan fotoğrafını "İşte bir diğer ipucu" şeklinde paylaştı.

Lady Hervey, paylaşımlarının ardından Virginia Giuffre'ye benzeyen başka bir kişinin fotoğrafını paylaşarak "Daha önce nasıl kimse bunu anlamadı akıllara durgunluk veriyor" yazdı.

3 KEZ TECAVÜZ İDDİASI

Virginia Giuffre, Epstein ve Maxwell tarafından kaçırıldığını ve 17 yaşındayken Prens’le 3 kez zorla birlikte olduğunu iddia ediyor. Prens Andrew ise bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Lady Victoria, son paylaşımında “Bu fotoğrafın gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Ya da Epstein’dan kurtulan birinin bana fotoğrafa montajlanan İrlandalı bir dublör olduğunu söylediğini söylesem?” dedi. Dublör olarak nitelendirdiği kişinin Prens Andrew mu yoksa Guiffre mi olduğunu netlik kazanmadı.

'FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

2019 yılında BBC’ye konuşan Prens Andrew “O fotoğrafın sahte ya da gerçek olduğunu kanıtlayamazsınız çünkü o bir fotoğrafın fotoğrafının fotoğrafı. Bunu kanıtlamak çok zor ama o fotoğrafın çekildiğini hatırlamıyorum. Bu benim ama bu benim elim mi? Çekilen bu fotoğrafa dair hiçbir şey hatırlamıyorum” demişti.

Prens Andrew tecavüz iddialarının ardından Kraliyet unvanından olmuştu.

Prens ayrıca arkadaşı fotoğrafın çekildiği yer olan Ghislaine Maxwell evinin üst katına hiç çıkmadığını söyledi.

Mahkemeye kanıt olarak sunulan fotoğraf

Ancak Virginia Giuffren (Kızlık soyadı Roberts) ise 2019’da BBC’ye verdiği demeçte fotoğrafın bir kopyasının daha olmadığını ve orijinal fotoğrafı 2011’de FBI’a verdiğini söylemişti.

CADI AVI

Öte yandan, Lady Victoria, birkaç gün önceki Instagram paylaşımında Ghislaine Maxwell’in davasının bir ‘cadı avı’na dönüştüğünü söyledi.

Bu hikaye orantısız bir şekilde şişirildi. Ghishaine’in bir aziz olmadığını ve kurbanlarına yaşattığı travmanın bedelini ödemesi gerektiğini biliyorum. Ama 20 yıl önce kızların göğüslerine dokunmak, onları yata, özel jete ve alışveriş turlarına götürmekten ömür boyu hapis. Hadi ama.

HÜCRE HAPSİNDE

60 yaşındaki Maxwell geçen ay beş ayrı seks ticareti ve diğer suçlardan hüküm giydi. Bunların içinde tecavüz suçundan hüküm giyen milyarder Jeffrey Epstein’a genç kız sağlamak da var. 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Maxwell şu anda New York Metropolitan cezaevinde hücre hapsinde.

DÖNEKLİKLE SUÇLANDI

Sosyal medya kullanıcıları geçen ay Maxwell’in Lady Victoria’yı Epstein'ın arkadaşlarını eğlendirmek için 'yem' olarak kullandığını öne sürerken şimdi ifadesini değiştirmekle suçladı.

Lady Victoria bunun üzerine, "Lütfen biri bana Birleşik Krallık'ta reşit olma yaşının ne olduğunu bildirebilir mi? Ben 17 olduğunu sanıyordum. Bu hikayeler kulağa intikama dönüşen pişmanlık gibi geliyor. Bu hikaye çok şişirildi. Ya da öyleydi. Kimse bilmiyor. Los Angeles'ta insanlar kelimenin tam anlamıyla insanları öldürüyor ve hapisten çıkıyorlar. Gerçek bir Gotham kan banyosu” dedi.

Lady Victoria’nın böyle sert bir dönüş yapması, bazı kullanıcıların Lady’nin hesabının heck’lendiğini düşünmesine yol açtı.

Takipçilerinden biri, “Bu konuyla ilgili yıllardır verdiğin çok sayıda röportaj ve belgeselden farklı bir ifade. Bu döneklik neden?” diye sordu. Lady Victoria ise şu cevabı verdi:

Bu bir döneklik değil. Sadece cezanın ne olması gerektiğini eleştirel olarak analiz etmeye çalışıyorum ve sonuçta o bir seri katil değil. Benim amacım bu. Döneklik değil. Onun gerçek cezası hakkında hiç konuşmadım.





"EPSTEIN VE MAXWELL ARASINDA İKİLİ BİR HAREKET OLDUĞUNA KATILIYORUM"

Başka bir kullanıcı ise, “O sadece kızların göğüslerine dokunmakla kalmadı. Çok sayıda genç kızı tecavüze zorladı, manipüle etti ve bunu kolaylaştırdı. Bu kızların alışverişe ve özel jetlere bindirilmesini yorumlayarak cinsel saldırıyı minimalize etmeniz beni çok hayal kırıklığına uğrattı ve endişelendirdi" dedi. Lady Victoria ise cevap vermekte gecikmedi:

Öyle değilim. Eğer gerçekse, onlar için kötü hissederim ve yalnızca avukatlar onları ödemeye zorladıkları için değil. Epstein ve Maxwell arasında ikili bir hareket olduğuna tamamen katılıyorum. Kızları getirmesine güveniyordu. Evet, düşündüğünüzde kızlar başka bir kadına bir erkekten çok daha fazla güvenirler.

'BENİ YEM OLARAK KULLANDILAR'

Geçen ay, Lady Victoria, Jeffrey Epstein skandalı hakkındaki belgeselde konuştu. Belgeselde, Epstein geriye yaslanıp beklerken Maxwell’in nasıl kızları oltaya çektiğini anlattı.

Programın sunucusu Ranvir Singh ile konuşurken, o günlerde Maxwell ve Epstein tarafından 'yem' olarak kullanıldığını hissettiğini söyledi ve 20 yıl önce çiftle ilk kez gerçekten genç ve naifken nasıl tanıştığını anlattı:

'GHISLAINE'İN KURBAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Jeffrey gerçekten öncüydü ve Ghislaine suç ortağıydı. Bir çeşit Batman ve Robin gibiydi ve ikisi de çift kişilikti. Jeffrey'nin Ghislaine olmadan bunların hiçbirini yapabileceğini sanmıyorum. Dürüst olmak gerekirse, Ghislaine'in bir kurban olduğunu düşünüyorum. Artık birlikte olmadıklarında bu ilişkideki rolü değiştiği için suç ortağı haline gelen bir kurbandı. Bir nevi taraf değiştirdi. Onu da bir kurban olarak görüyorum.

Epstein ve Maxwell'in 'kesinlikle ikili bir eylem' olduğunu ekleyerek, 'Onunla kendi başına çalışmazdı. Kadın olduğu için diğer kadınlara yaklaşması çok daha kolaydı” Leydi Victoria ikili tarafından 'kullanıldığını' hissettiğini itiraf etti, ancak 'o sırada eğlendiğini' ekledi.

Ben çok saftım. Biz sadece insanları eğlendirmek için güzel bir yüzdük. Ben şanslı olanlardandım ve bunun farkındayım.

Grupla yapılan partilerde ters giden bir şey olduğundan haberinin olmadığını söyleyen Lady Victoria, dairede video kameraların olduğu hissine kapıldığı toplantılar ve akşam yemeği partileri olduğunu söyledi. O zamanlar her şey onun için çok eğlenceli görünüyordu.

Bu arada Lady Victoria, 'duruşmanın bir kısmını takip ettiğini' ancak 'biraz hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.

Andrew ve onu suçlayan Virginia Giuffre'nin ünlü fotoğrafı hakkında Lady Victoria, "Bu aptalcaydı" dedi.

Maxwell'in onunla Andrew ile olan dostluğu hakkında konuşup konuşmadığını sorduğunda Lady Victoria, "Hayır. Yani, pek çok konuda gerçekten çok özeldi, ama belli ki iyi arkadaşlardı. İnsanları gördüğünüzde, iyi arkadaş olduklarında beden dilinden anlayabilirsiniz." dedi.

Maxwell'in 28 Haziran'da yapılması planlanan bir ceza duruşması var.

Andrew, tecavüz davası nedeniyle Kraliyet görevlerinden ayrılmaya zorlandıktan sonra özel bir vatandaş olarak davayla mücadele ediyor. Bu yılın sonlarında New York'ta davasının görülmesi, Kraliçe'nin haziran ayında yapmayı planladığı Platinum Jübile kutlamalarına gölge düşürmesinden korkuluyor.







