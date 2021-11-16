Tecno, amiral gemisi modeli Phantom X’i kullanıcılara sundu

Phantom X, Tecno’nun şimdiye kadar tasarladığı en kaliteli akıllı telefonlardan biri. Elinize aldığınızda ne kadar ince ve hafif olduğu dikkatinizi çekiyor. Arka kısım dokulu bir yüzeye sahip ve Gorilla Glass 5'ten yapılmış. Burada cihazın tepesinden aşağı doğru inen ince düz çizgiler var. Bu da daha iyi bir tutuş sağlanmasına katkıda bulunuyor. Tasarımda öne çıkan bir diğer şey ise kamera modülü. Burası iki katmanlı ve üstteki biraz daha fazla çıkıntı yapıyor. Telefonun gövdesi ise ince sayılabilir, 8,7 mm kalınlığa ve 201 gram ağırlığa sahip. Paneldeki ön kameralar için açılan delik göze biraz büyük gelebilir. İki sensör arasındaki mesafe nispeten büyük ve ekranın önemli bir bölümünü tüketiyor. Phtantom X, ünlü ressam Van Gogh’un Yıldızlı Gece eserinden ilham alarak tasarlandı. Yandaki çerçeveler o kadar ince ki, tuşları yerleştirmek için onların etrafını genişletmek zorunda kalmışlar.

Phantom X’teki OLED panel, kavisli ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. Aynı zamanda 19,5:9 en boy oranına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranda metinler keskin, animasyonlar ise akıcı görünüyor. Ekran, açık havada bile makul görüş açıları ve iyi renk üretimi sunabiliyor. 90hz’lik ekranda Netflix veya YouTube videoları izlemek gerçekten zevkli. Performans konusunda Phantom X, kasanın altında MediaTek Helio G95, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla tüm görevleri yerine getirebiliyor. Sosyal medyada takılıp ardından PUBG veya Asphalt 9 gibi oyunları hız kesmeden oynamaya devam edebilirsiniz. Tecno, en son Android 11 işletim sisteminin üzerinde kendi tescilli kaplaması HiOS 7.6’yı kullanıyor. Kavisli ekranında bulunan Akıllı Panel ile uygulama ve istediğiniz geliştirmelere hızlıca ulaşabilir, kayan sohbet kutusu sayesinde dizi-film izlerken mesajlarınıza kolayca cevap verebilirsiniz. 4.700 mAh pilden güç alan Phantom X, tam bir gün ayakta kalabiliyor. Hafif kullanım size bir buçuk gün de verebilir. Hızlı şarj teknolojisi de 33W'lık adaptörle ortalama. Kutudan çıkan adaptörle yüzde 0’dan tam şarja çıkmak yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. 30 dakikalık enerji yüklemesi ise sizi 0’dan %60'ya götürebiliyor.

Phantom X, 50 MP ana sensöre ek, 8 MP 120 derecelik geçiş açı ve 13 MP değerinde telefoto lenslerle geliyor. Burada yetersiz ışık koşullarında kameraya yardımcı olmak için bir lazer odak da var. Önde tarafta 48 MP ana ve 8 MP 105 derecelik geniş açılı lensler var. Burada ana kameranın gün ışığı performansı oldukça etkileyici. Geniş diyafram açıklığı sayesinde telefon genellikle keskin ve parlak fotoğraflar çekebiliyor, renkler ise iyi. Düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimler için telefonda Süper Gece Modu mevcut. Bu mod ile yapılan çekimlerde görüntüler net, gölgelerde ve parlak noktalarda çok sayıda ince ayrıntı var. Öndeki 50MP kamera ise yeterli ışık koşullarında gayet net ve parlak fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında Phantom X, saniyede 30 kare hıza kadar 4K video çekimi gerçekleştirebiliyor. Ultra Sabit mod FHD ile sınırlandırılmış, ancak mod iyi çalışıyor.

Tecno Phantom X, şık tasarımı, kavisli ve canlı ekranı, sağlam performansı, geliştirilmiş kameraları ve uzun pil ömrü performansıyla sağlam bir değer sunuyor. Genel hatlarıyla, şık ve kamera odaklı bir telefon arayanlar Tecno Phantom X modeline bir göz atabilir.