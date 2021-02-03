Tecno Camon 16 Premier inceleme

Tecno Mobile, Türkiye pazarında oldukça yeni bir isim ve geçtiğimiz haftalarda yeni ürünleriyle Türkiye'de aktif olarak telefon satışına başladı. Şirketin dikkat çeken ürünlerinden biri de Tecno Camon 16 Premier adını taşıyor.

Tecno Camon 16 Premier, modern telefonlarda alışık olduğumuz çerçevesiz tasarıma ve yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip.

Telefonu sağ eliyle tutanlar baş parmaklarıyla, sol eliyle tutanlar ise işaret parmaklarıyla bu tarayıcıya rahatlıkla ulaşabiliyor. Sensör parmağınızı hemen algılayıp telefonun kilidini hızlı bir şekilde açabiliyor. Parmak izi tarayıcısı, ev dışında maskeyle dolaştığımız bu dönemde ciddi kolaylık sağlıyor.

Bu arada telefondaki yüz tanıma da oldukça iyi çalışıyor. Aydınlık veya tamamen karanlık bir ortamda yüz tanıma telefonun ekran kilidini hızlı biçimde açabiliyor.

Telefonun ön yüzünde 6.9 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran ön panelin yüzde 88.7’lik kısmını kaplıyor. Ekranın sol üst köşesinde iki ön kamera mevcut.

Tecno Camon 16 Premier 9.1 mm kalınlığa ve 203 gram ağırlıkla geliyor. Ele oldukça iyi şekilde oturuyor ama bazılarınız için biraz ağır ve büyük bir telefon olabilir. Telefonu tek elle kullanma konusunda da sorun yok.

Camon 16 Premier’in üst kenarında herhangi bir şey yok. Sol kenarda çift nano SIM ve microSD kart tepsisi yer alıyor. Sağ kenarda ise güç butonu ve ses kontrol tuşları bulunuyor. Güç butonuna telefonun parmak izi tarayıcısı da entegre edilmiş.

Telefonun alt kenarında ise 3. kulaklık jakı, mikrofon, USB-C girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Hoparlörden çıkan sesin yükseklik seviyesi iyi ama kalite konusunda ortalama diyebiliriz. Ses en yüksek seviyede yüksek tizler sunuyor

Telefonun arkası parlak plastikle kaplı. Bu da onu parmak izlerine karşı hassas yapıyor. Parmak izlerinden rahatsız olanlar telefonu, kutusundan çıkan şeffaf kılıfla kullanabilir.

6.9 inç 2460 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 19.5:9 görüntü oranına sahip. Yenileme hızı 90 Hz olan panelin piksel yoğunluğu ise 374 ppi.

90 Hz’lik yenileme hızı hem oyun oynarken hem de genel kullanımda pürüzsüzlük sağlıyor. Ekranın yenileme hızını pil ömrünü artırmak adına 60 Hz seviyesine de çekebilirsiniz. Ya da otomatik olarak ayarlanacak şekilde de bırakabilirsiniz.

HDR10+ desteği de görsel zevkinize katkıda bulunuyor. Netflix ve YouTube gibi HDR uyumlu içeriklerde ne demek istediğimiz daha iyi anlayacaksınız. Son olarak ekranı güneş ışığı altında da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Gelelim performans konusuna… Tecno Camon 16 Premier’in kalbinde MediaTek Helio G90T işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Bu depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletebilirsiniz.

Telefon aynı zamanda kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Bu işletim sistemine Tecno’nun HiOS 7.0 kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.

Genel performansının ortalamanın üstünde diyebilirim. PUBG ya da Asphalt 9 gibi oyunları kasma olmadan bu telefonda oynayabilirsiniz. Günlük standart görevlerde de sorun yok. Kısaca telefon pek çok uygulamayı hızlı şekilde başlatabiliyor.

Çoklu görev konusunu merak edenler için Camon 16 Premier burada da verilen görevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Instagram, Twitter, Spotify ve YouTube derken ve bunlar arasında sıçrarken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Ancak kullanıcı arayüzünün telefonda gezinmeyi biraz yavaşlattığını belirteyim.

Arayüz temelde kullanışlı görünse de aslında ön yüklü araç ve uygulamaların fazla olması kullanıcıları yoruyor.

Camon 16 Premier, bütün enerjisini 4500 mAh pilden alıyor. 90 Hz modundayken bile telefonla bir günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. 60 Hz’e geçip kullanıcı alışkanlıklarınızı da değiştirdiğinizde pil süresini daha da arttırabilirsiniz.

Bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor dedim ama bunu içinde neler var diyebilirsiniz. Bu senaryoda sosyal medya uygulamalarında gezinmek, YouTube veya Netflix’te video izlemek, biraz oyun oynamak ve WhatsApp’ta mesajlaşmak gibi eylemler yer alıyor.

Şarj olma kısmında telefonda 18W hızlı şarj desteği var. 18 dakika içinde yüzde 0’dan yüzde 20 doluluk oranına ulaşabilirsiniz. Tam şarj için yaklaşık 1 saat 30 dakikaya ihtiyaç var.

Kamera konusunda Camon 16 Premier kullanıcıları pişman etmiyor. Ön tarafta biri 48 MP geniş diğeri 8 MP ultra geniş olmak üzere iki kamera bulunmakta. Telefonun arka tarafında ise dörtlü bir dizilim bulunuyor. Bunlar; Sony IMX686 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP gece video çekim kamerası.

Arkadaki ana sensör uygun ışık koşullarında sosyal medya paylaşımları için yeterli fotoğraflar çekebiliyor. HDR da buradaki karelere olumlu katkıda bulunuyor ve kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman çoğunlukla otomatik olarak devreye giriyor.

Ultra geniş açılı kamerayla çekilen fotoğraflarda bazen renkler biraz solgun görünüyor. Aynı zamanda karelerin yanlarında biraz deformeler görünebilir.

Yapay zeka buradaki karelere katkıda bulunuyor mu? Evet. Ancak bazen doğallığı etkileyebiliyor. Gece çekimlerinde de yüksek bir kalite yok, ortalama diyebiliriz.

Ön kameraya gelirsek, uygun ışık koşullarında kaliteli selfie’ler çekebilirsiniz.

Arka kamerayla 4K video kaydı da yapabilirsiniz ama sonucun çok etkileyici olmadığını belirtmek gerek. Vlog’larınız için olmasa da kendinizin ya da yakın çevrenizin anlık görüntülerini kaya alabilirsiniz.

Kısacası günlük standart işleri için büyük ekranlı bir akıllı telefon arayanlar Tecno Camon 16 Premier modeline bir göz atabilir.