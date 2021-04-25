Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Hank Li konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz”.



