Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Xiaomi, Huawei, Realme ve Oppo gibi Çinli üreticilerin arasına yeni bir Çinli şirket daha katıldı.

6,55 inç büyüklüğünde HD ekranla karşımıza çıkan Tecno CAMON 12 Air, gücünü 4 çekirdekli MT 6762 Helio P22 işlemcisinden alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip telefonun arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.

6 MP + 2 MP + 5 MP üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkan Tecno CAMON 12 Air'in ön tarafında ise 8 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Kameralarda bulunan 'Beauty Mode' ve 3D Stereoscopik yüz tanıma modu sayesinde çektiğiniz selfieler daha doğal ve daha hoş görünüyor.

Aynı zamanda bu mod, yalnızca fotoğraflarda değil videolarda da etkisini gösteriyor. Son olarak telefonda 4000 mAh batarya kapasitesi olduğunu da hatırlatalım.

Tecno Spark 4 Lite teknik özellikleri neler?

6,52 inç HD ekranla karşımıza çıkan Tecno Spark 4 Lite, 1600x720 piksellik bir çözünürlük sunuyor. 2GB RAM ve 32GB depolama sürümüne sahip telefon, MediaTek Helio A22 işlemcisinden güç alıyor.

Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise önde ve arkada 8MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor. Her iki kamera da FULL HD 30FPS videolar kaydedebiliyor.

Son olarak 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Tecno Spark 4 Lite, daha çok giriş seviyesi kullanıcılara hitap ediyor.

Peki fiyatları ne kadar?

Tecno Mobile'ın kamera odaklı telefonu Camon 12 Air 1.649 liradan, giriş seviyesi Spark 4 Lite modeli ise 1.099 liradan ülkemizde satışa çıktı.