Tecno Mobile üç yeni akıllı telefonunu Türkiye’de satışa sunacak

Camon 16 Premier, Helio G 90T yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Hafızayı microSD kart ile arttırabiliyorsunuz. 90 Hz yenilemeli 1080X2460 ekran çözünürlüğüne sahip 6,9 inç FHD çift noktalı ekran, daha geniş, daha net ve muhteşem bir görsel deneyim sağlıyor. Telefon 33 W flaş şarj destekli 4500 mAh bir bataryaya da sahip. 30 dakikalık şarj ile çeşitli günlük güç ihtiyaçları karşılamak için hızlıca % 70 güce ulaşabiliyor.

POVA, kullanıcılara 30 günlük bekleme süresi ve 8 gün kesintisiz müzik çalma olanağı sağlayan 6000 mAh'lik devasa bir pil kapasitesi ile donatıldı. Pil, 18W çift IC flaş şarj cihazıyla destekleniyor ve bu sayede şarj verimliliği %20 artıyor.

POVA, oyunlarda performans için 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM ve Helio G80 işlemciyle geliyor. Yüksek yoğunluklu oyunlarda oyun moduna geçerek akıllı kaynak yönetimi ve gelişmiş güç yönetimi sağlıyor.

POVA, 13 megapiksel odak uzaklığına sahip arka kamera ve 8 megapiksel AI selfie ön kameraya sahip.

Cihaz, Android 10 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir sürümü olan HiOS üzerinde çalışıyor. Cihazı istediğiniz gibi tarzınıza uyacak şekilde özelleştirme imkanı da var. İşletim sistemi ayrıca, kullanıcıların belleği boşaltmasına, uygulamaları dondurmasına, uygulamalara veri erişimini sınırlandırmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan yardımcı uygulamalarla birlikte geliyor.

Spark 6 ise 6.8 inç nokta etkileşimli yüksek çözünürlüklü ekran ile kullanıcı deneyimini büyük ölçüde ileri taşıyor. Yapay zeka desteğiyle % 95 tanıma oranıyla 18 farklı sahneyi tanıyabilen 16MP kameraya sahip. Spark 6'nın dörtlü lensi yalnızca yüksek tanımlı portre ve makro fotoğraflar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda videolarda kullanıcılara akıllıca uyum sağlayan 'Video Güzelleştirme', 'Yapay Zeka Güzellik Modu', 'Yapay Zeka Vücut Şekillendirme' ve 'Artırılmış Gerçeklik Etkileşimi' gibi özelliklerle donatıldı.

Performans tarafında Spark 6, 4GB RAM ve 64/128GB depolama seçenekleriyle geliyor. Helio G70 işlemci de çoklu görev ve yoğun oyunlarda kolaylık sunuyor.

Telefonların fiyatları ise henüz belli değil.