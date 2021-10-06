Tecno Phantom X Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu

50 MP Ultra-Gece kamerası ve 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105 derece Ultra Geniş açılı 48 MP Ultra Net Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu, Tecno’nun belirttiğine göre cihazın kamera performansını üst seviyeye taşıyor. 4700mAh pil, 256GB depolama alanı, 8 GB RAM ve Android üstünde gelen HiOS 7.6 kullanıcı arayüzüyle gelen Phantom X’in hayatınızın ve işinizin her anını desteklemek çin tasarlandığı belirtiliyor.

Tecno’nun belirttiğine göre tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyiminde kullanıcılara eksiksiz, cesur ve olağanüstü yenilikler getirmeyi taahhüt eden Phantom X, tüketicilerin yaşamlarındaki tüm özel anları en iyi şekilde hissetmelerini sağlamaya odaklanıyor. Telefon, Van Gogh’un “Yıldızlı Geceler” tablosunu yansıtan sanatsal renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.



