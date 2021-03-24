Tecrübe konuşuyor: Çocuk ebeveynlerinin sırrıdır

Çocuk, kendisini şiddet sonrası yaşanılanların suçlusu ve sorumlusu olarak görebilir. Gerçekleşen her şiddette çocuk, ebeveynlerini kaybetme korkusu, kaygısı, mutsuzluk ve güvensizlik gibi duyguları hissedebilir. Şiddet, duygusal bir hezeyandır. Ona doğrudan maruz kalan veya tanık olan çocuklarda ciddi davranışsal değişimler (alt ıslatma, tik geliştirme, tırnak kemirme, konuşma bozukluğu vs) yaratması beklenen bir ihtimaldir.

Çünkü duygulardan geçen bir fay hattı varsa bu fay hattı davranışlarda doğrudan bir deprem meydana getirebilir. Çocuk ve ruh sağlığı üzerinde derin etkiler bırakan şiddet, çocuğun benlik kavramını, kişilik ve karakter yapısını etkileyerek duygu dünyasında yıkıcı, dağıtıcı, sarsıcı etkiyle yerini alır. ›› Çocuk; anne ve babasının sırrıdır...

›› Kuşkuyla yaklaşan ebeveynlerin şüphe eden,

›› Güvensizlikle bakan ebeveynlerin başarısız,

›› Desteklemeyen ebeveynlerin umutsuz,

›› Sevgiden mahrum eden ebeveynlerin mutsuz,

›› Şiddetten beslenen ebeveynlerin saldırgan çocukları olur.