Türkiye TED Üniversitesi 13 Araştırma ve öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi 13 Araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

TED Üniversitesi 13 Araştırma ve öğretim görevlisi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü 13 Araştırma ve öğretim görevlisi alacak

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır " açıklaması yapıldı.


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