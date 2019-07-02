TED Üniversitesi 15 öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

TED Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda yapılan açıklamada "2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.