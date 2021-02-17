Türkiye TED Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

TED Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

TED Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

TED Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 03 Mart 2021 olarak açıklandı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TED Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacağını açıkladı. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır" denildi.

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