Türkiye TED Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

TED Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Türkiye

TED Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

TED Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan verdi. İlana göre 4 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru detayları.

30 Ocak 2021, Cumartesi 18:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir" denildi.

26 Ocak'ta yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 9 Şubat olarak verildi. Aranan unvanlar ise Doçent, Doktor Öğretim Üyesi.

Diğer detaylar için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hep birlikte Türkiye’yiz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arayış
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte detaylar