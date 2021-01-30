TED Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir" denildi.

26 Ocak'ta yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 9 Şubat olarak verildi. Aranan unvanlar ise Doçent, Doktor Öğretim Üyesi.



