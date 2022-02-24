Türkiye TED Üniversitesi öğretim elemanı alacak

TED Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türkiye

TED Üniversitesi öğretim elemanı alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacağını açıkladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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