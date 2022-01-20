Türkiye TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

Türkiye

TED Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacağını duyurdu.

20 Ocak 2022, Perşembe 16:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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