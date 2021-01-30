Türkiye TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte detaylar

TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte detaylar

Türkiye

TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte detaylar

TED Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alacak. Ankara'da istihdam edilecek elemanlar için son başvuru tarihleri de belirtildi. İşte başvuru detayları.

30 Ocak 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır" denildi. Adres ise TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA olarak verildi. 26 Ocak'ta yayımlanan ilanın son başvuru tarihleri şöyle:

Öğretim Görevlisi: Son Başvuru Tarihi: 15.02.2021

Araştırma Görevlisi Son Başvuru Tarihi: 10.02.2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

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