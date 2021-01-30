TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak! İşte detaylar
TED Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alacak. Ankara'da istihdam edilecek elemanlar için son başvuru tarihleri de belirtildi. İşte başvuru detayları.
30 Ocak 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır" denildi. Adres ise TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA olarak verildi. 26 Ocak'ta yayımlanan ilanın son başvuru tarihleri şöyle:
Öğretim Görevlisi: Son Başvuru Tarihi: 15.02.2021
Araştırma Görevlisi Son Başvuru Tarihi: 10.02.2021