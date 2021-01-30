TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır" denildi. Adres ise TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA olarak verildi. 26 Ocak'ta yayımlanan ilanın son başvuru tarihleri şöyle:

Öğretim Görevlisi: Son Başvuru Tarihi: 15.02.2021

Araştırma Görevlisi Son Başvuru Tarihi: 10.02.2021