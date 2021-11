Tedavi edilen yaralı akbaba yeniden uçtu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bir akbaba için seferber oldu. Ekipler, bulunduğu yerdeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı akbabayı Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Akbabanın yapılan incelemenin ardından kanadından yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı olan akbaba burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen akbaba, başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutundu. Akbaba, tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

"HER ZAMAN DUYARLIYIZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi.

Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

İHA