Tedavi edilmeyen geniz akıntısı kronikleşiyor

Geniz akıntısının kişinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu dile getiren Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Cengiz Kara, tedavi edilmeyen geniz akıntısının orta kulak ve sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebileceği konusunda uyardı. Op.Dr. Kara, geniz akıntısı ile ilgili şu bilgileri verdi:

GENİZ AKINTISI NEDİR, NEDEN OLUŞUR?

"Burun bölgesinin iç kısmı, balgam salgılayan bezleri içeren mukoza dokusundan oluşur. Mukus, su, antikorlar ve proteinlerden oluşan burun salgısıdır. Bu salgı, burunu nemli tutar ve havada asılı olan mikrop ve tozların akciğerlere ulaşmasını engeller. Burun içindeki bezler tarafından her gün yaklaşık 1 litre kadar mukus salgısı üretilir ve bu salgı burun boşluğundan sinüslere ve geniz boşluğuna doğru ilerler. Geniz boşluğundan da boğaza inerek yutulur. Bazı durumlarda mukus üretiminde artış olur. Soğuk algınlığı, sinüzitin yanı sıra sigara, hormonal nedenler, mantarlara bağlı nedenler geniz akıntısını arttırabilmektedir. Özellikle mevsim değişimleri, soğuk kuru ve kirli havalarda, bağışıklık sisteminin güçsüz düştüğü durumlarda geniz akıntısı kendini daha çok hissettirir. Hastalık durumlarından en sık karşılaşılan nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında, burun içi dokularında mikropların yaptıkları hasara bağlı sızıntılar nedeniyle salgı miktarında artış kıvamı koyulu bazen de kokulu hal alır. Kıvamı ve renginde de değişiklik olan bu geniz akıntısı, özellikle uzun süre devam etmesi durumunda kişileri oldukça rahatsız eder."

TEDAVİ EDİLMEZSE ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR

Kişinin burun ve sinüs kanalından boğazına doğru akan geniz akıntısının genelde çoğu kişi tarafından önemsenmese de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyen Kara," Boğazda gıcık varmış hissi, ağız kokusu baş ağrısı, öksürük, nefes alamama, balgam, boğaz ağrısı, ses kısıklığı gibi belirtilerle kendini hissettiren geniz akıntısı uygun yöntemlerle tedavi edilmediği takdirde orta kulak ve sinüs enfeksiyonlarını tetikleyebilmektedir. Özellikle geniz akıntısı alerjik bir durumdan kaynaklanıyorsa kulaklarda, boğazda şişkinliğe, ağrı, sızı ve acıya neden olabilir" dedi.

Geniz akıntısı kronikleşmeden kişinin bir uzmana başvurması gerektiğini dile getiren Op.Dr. Cengiz Kara, "Geniz akıntısında tedaviye başlamadan önce, tetkikler yaparak aşırı mukusa neden olan faktörleri belirliyoruz. Kulak, burun, boğaz muayenesi sonucu saptanan nedene göre ilaçlı veya ilaçsız tedaviye başlıyoruz. Başarılı bir tedavi sonucu da geniz akıntısı ve boğaz şikâyetleri düzeliyor" diye konuştu.

DHA



