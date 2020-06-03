Dünya Tedavide ibuprofen denenecek

Tedavide ibuprofen denenecek

Dünya

Tedavide ibuprofen denenecek

İngiltere’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisiyle ilgili yapılacak bir deneyde ibuprofen kullanılacak.

03 Haziran 2020, Çarşamba 18:35 Son Güncelleme:
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BBC’nin haberine göre, başkent Londra’daki Guy’s ve St Thomas Hastanesi ile King’s College Hastanesi’nde görevli ekip, ibuprofenin Kovid-19 teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek. "Liberate" (özgürleştirmek) adı verilen deneye katılanların yarısına her zamanki tedavilerinin yanı sıra ibuprofen verilecek. Deneyde, ibuprofenin tablet şekli yerine özel bir formülasyonu kullanılacak.

Ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor

King’s College Hastanesi’nde görevli Prof Mitul Mehta, "Bulguların, beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekli." dedi. Ibuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor. Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan deneyler, ibuprofenin, Kovid-19’un da belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti.

AA

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