Tedavisi yapılan atmaca doğaya bırakıldı

Iğdır’da jandarma tarafından yaralı olarak bulunan atmaca, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Iğdır Tuzluca İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yaralı halde bir atmaca buldu.

PENÇELERİNDE KALIPLAŞMIŞ BALÇIK BULUNDU

Atmacanın durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerine bildirdi. Atmaca’yı teslim alan personeller, yaptıkları ilk müdahalede atmacanın pençelerinde kalıplaşmış balçık olduğunu tespit etti.

KARNI DOYURULDU VE DOĞAYA SALINDI

Personel tarafından pençeleri temizlenen atmaca, karnı doyurulduktan sonra doğaya bırakıldı.

Atmacagiller familyasının atmacalar alt grubuna ait olan Kuş türü atmaca, Aynı zamanda bu cins içerisinde yer alan kuşlar çakır kuşu olarak da ifade edilmektedirler. Birçok farklı mevsim ve koşul ile şartlara uyum sağlayan, kolay bir şekilde adapte olan önemli kuş türleri içerisinde bulunmaktadır. Diğer yandan küçük boyutu olan ve gündüz yırtıcı kuş türleri arasında yer alan bir kuştur. Göçmen kuşlar olarak da bilinirler ve birçok farklı küçük hayvan türleri ile etçil olarak beslenirler.