Tedbiri elden bırakmayın
Kademeli ve kontrollü normalleşme sürecinde ikinci dönem 1 Haziran itibarıyla başladı.
02 Haziran 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı da minibüs, dolmuş, halk ve belediye otobüsü, spor salonu, kıraathane, plaj ile yüzme alanı ve kütüphanelerde alınması gereken önlemlere ilişkin rehberi güncelledi. İşte ayrıntılar...
Havuz
Havuzda 8 metrekareye 1 kişi
- Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanacak.
- Deniz gözlüğü, şnorkel ve palet gibi malzemeler paylaşılmayacak.
- Havuzlarda uzun süre kalınmayacak.
- Çocuklar ebeveyn gözetiminde olacak.
- Cankurtaranlar maske takacak.
Plaj
Şezlongların arası 1.5 metre
- Şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olacak.
- Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak.
- Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek.
- Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri yapılabilecek.
Otobüs ve tren
Daha sık mola verilecek
- Şehirlerarası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika havalandırılması sağlanacak.
- Oturma düzeni kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılacak.
- Yüz yüze değil, çapraz oturma düzeni olacak.
- Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçta, tekli koltuğa oturan olursa ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturacak.
- 4 kişilik kompartmanlarda ve pullman bölümlerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan aile bir arada oturabilecek.
Kıraathaneler
Tavla oynanmayacak
- Kahve ve kıraathanelerde maskesiz müşteri ve çalışan olmayacak.
- Okey, briç, iskambil ve tavla gibi oyunlar oynanmayacak.
- Masaların arasında 1.5 metre, yan yana sandalyelerin arasında ise 60 santimetre mesafe olacak.
Spor salonu
Kendi havlusunu getirecek
- Salondaki müşteri sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.
- Müşteriler va çalışanlar arasında da 2 metre mesafe olacak.
- Randevuyla kabul edilecek müşterinin giriş, çıkış saati de kaydedilecek.
- Spor yapan için tek kullanımlık havlu gibi malzemeler olacak. Ya da müşteri kişisel havlusunu getirecek.
- Spor sırasında eller yüze değdirilmeyecek.
- Koşu bandı ve bisiklet gibi ekipmanların arasında 2 metre mesafa olacak.
- Misafir alınmayacak.
- Takım oyunları ve yakın temas gerektiren boks ile güreş gibi sporlar yapılmayacak ya da bireysel antrenman olacak.
Hastane
Randevulu muayene
- Hastayı muayene eden doktor ve diğer sağlık personeli uygun kişisel koruyucu ekipman kullanacak.
- Steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok hastada kullanılan diğer tıbbi cihazlar, düzenli temizlenecek.
- Hastanelere kontrollü giriş sağlanacak.
- Refakatçi kabul edilmeyecek ama şart ise sadece bir kişi refakatçi olabilecek.
- Hastanede verilen hizmetler, acil durumlar hariç randevulu olacak.
- Randevusu olmayan hasta, polikliniklere yönlendirilecek.