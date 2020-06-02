Tedbiri elden bırakmayın

Sağlık Bakanlığı da minibüs, dolmuş, halk ve belediye otobüsü, spor salonu, kıraathane, plaj ile yüzme alanı ve kütüphanelerde alınması gereken önlemlere ilişkin rehberi güncelledi. İşte ayrıntılar...

Havuz

Havuzda 8 metrekareye 1 kişi

Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlanacak.

Deniz gözlüğü, şnorkel ve palet gibi malzemeler paylaşılmayacak.

Havuzlarda uzun süre kalınmayacak.

Çocuklar ebeveyn gözetiminde olacak.

Cankurtaranlar maske takacak.

Plaj

Şezlongların arası 1.5 metre

Şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olacak.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak.

Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek.

Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri yapılabilecek.

Otobüs ve tren

Daha sık mola verilecek

Şehirlerarası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika havalandırılması sağlanacak.

Oturma düzeni kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılacak.

Yüz yüze değil, çapraz oturma düzeni olacak.

Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçta, tekli koltuğa oturan olursa ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturacak.

4 kişilik kompartmanlarda ve pullman bölümlerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan aile bir arada oturabilecek.

Kıraathaneler

Tavla oynanmayacak

Kahve ve kıraathanelerde maskesiz müşteri ve çalışan olmayacak.

Okey, briç, iskambil ve tavla gibi oyunlar oynanmayacak.

Masaların arasında 1.5 metre, yan yana sandalyelerin arasında ise 60 santimetre mesafe olacak.

Spor salonu

Kendi havlusunu getirecek

Salondaki müşteri sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

Müşteriler va çalışanlar arasında da 2 metre mesafe olacak.

Randevuyla kabul edilecek müşterinin giriş, çıkış saati de kaydedilecek.

Spor yapan için tek kullanımlık havlu gibi malzemeler olacak. Ya da müşteri kişisel havlusunu getirecek.

Spor sırasında eller yüze değdirilmeyecek.

Koşu bandı ve bisiklet gibi ekipmanların arasında 2 metre mesafa olacak.

Misafir alınmayacak.

Takım oyunları ve yakın temas gerektiren boks ile güreş gibi sporlar yapılmayacak ya da bireysel antrenman olacak.

Hastane

Randevulu muayene

Hastayı muayene eden doktor ve diğer sağlık personeli uygun kişisel koruyucu ekipman kullanacak.

Steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok hastada kullanılan diğer tıbbi cihazlar, düzenli temizlenecek.

Hastanelere kontrollü giriş sağlanacak.

Refakatçi kabul edilmeyecek ama şart ise sadece bir kişi refakatçi olabilecek.

Hastanede verilen hizmetler, acil durumlar hariç randevulu olacak.

Randevusu olmayan hasta, polikliniklere yönlendirilecek.







