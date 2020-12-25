Türkiye Tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor

Tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor

Türkiye

Tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, korona virüs vakalarında yüzde 50 oranında bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Rakamlar, kısıtlamaların etkisinin ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.

25 Aralık 2020, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını ve vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeke Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, "Malatya’da yaşadığımız vaka sayısının en yüksek olduğu dönem. Eylül ayının ortalarından sonra Ekim ayının başına kadar bir düşüş yaşadık. Fakat maalesef hem vatandaşlarımızın tedbirlere uyulmaması hem de virüsün tekrar kapalı ortamlarda daha fazla yayılıyor olması nedeniyle Ekim ayın ortalarında tekrar artışa geçti. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Aralık ayının başına kadar yine o pik seviyesine ulaşmamış olsak bile, yüksek rakamları ilimizde görmeye devam ettik. Sonrasında bilginiz gibi, önce akşamları saat 21:00 dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Onun etkilerini 15 gün içinde görmeye başladık. Son olaraktan daha geniş kapsamlı hafta sonu tam olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla Aralık ayının 10’u itibariyle ciddi bir düşüş yaşadık. Aralığın 10 undan sonra geçen haftaya kadar yaklaşık yüzde 50 civarında vaka sayısında azalma oldu.

Şuanda vardığımız noktada maalesef daha aşağı inemiyoruz. Çünkü hale tedbirler aksatan ve tedbirlere duyarlı olmayan temizlik kuralı maske ve kapalı ortamlarda yoğun bir şekilde bulunan insanlar nedeniyle maalesef vatandaşlarımızın bir kısmı bu kurallara uymadığı için gerekli düşüklük sağlanamıyor. Bunun daha altı rakamları göremiyoruz ve görmüyoruz. Şuan sabit seyrediyoruz son bir haftadır" ifadelerini kullandı.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dil yâresi
Rauf Tamer
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Farkı ayrıntıda gördü ABD’de zirveye çıktı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı