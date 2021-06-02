Tedbirler üst seviyede! Yeniden açılma heyecanı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, lokanta, restoran, pastane ve alışveriş merkezlerinin (AVM) ilk kapanması 21 Mart 2020’de olmuştu. 1 Haziran 2020 itibarıyla da normalleşme başlamıştı. Fakat pandemide ikinci dalganın gelmesi üzerine Kasım 2020’de yeniden kapanılmıştı. Lokanta ve büfeler sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyordu. Vaka sayısının düşmesi üzerine 2 Mart 2021’de yeniden açılan restoranlar, kısa süre içinde pandemide üçüncü dalganın gelmesiyle birlikte ramazan ayının başladığı 13 Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar kapandı.

ÜÇÜNCÜ NORMALLEŞME DÖNEMİ

15 aydır pandemiden en fazla etkilenen, son 49 gündür de kapalı olan ve sadece gel-al ve paket servisi veren yeme-içme sektörünün beklediği müjde, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. 1 Haziran (dün) itibarıyla kademeli normalleşmeye geçildiğini belirten Erdoğan, lokantaların saat 07.00-21.00 arasında açık olacağını söyledi. Bunun üzerine lokanta, restoran ve kafeler ilk gün coşkuyla dükkanlarını açarak, müşterilerini ağırlamaya başladı. İçişleri Bakanlığı, uygulamaya ilişkin dün valiliklere bir genelge gönderdi.

MÜŞTERİ İLGİSİ YOĞUN

Bütün hazırlıklarını yaparak günlerdir açılmayı bekleyen lokanta ve kafeler, dün ilk müşterilerini kabul etmenin heyecanını yaşadı.

İstanbul’da geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah müşterilerini kabul etmek için dükkanlarını açtı. İstanbul İstiklal Caddesi’nde pastane işletmecisi Atilla Çatal, tekrar kapanma olmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

İzmir Konak’ta bir restoranda çalışan Metin Damyan, heyecanla sabah saat 05.00’te dükkanı açtıklarını ve hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler, erken saatte paçacılara koştu.

Bolu’da erken saatlerde lokantalara gelen müşteriler, güne çorba içerek başladı. Kocaeli’de lokanta işletmecisi Adem Anık, “Mesafeleri koruyoruz, hijyene önem veriyoruz. Vatandaş da memnun, herkes memnun” dedi.

Bartın’da 30 yıldır lokanta işleten Hüseyin Kaya, “Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

AVM’LER PAZAR GÜNÜ KAPALI

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre şu kurallara uyulacak:

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallara uyulacak.

Masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılacak.

Aynı anda aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2’den fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Hafta içi ve cumartesi 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis yapılacak.

Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis olacak.

Alışveriş merkezleri (AVM), pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.