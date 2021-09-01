Türkiye Tedirgin eden açıklama: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir

Tedirgin eden açıklama: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir

Türkiye

Tedirgin eden açıklama: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye’de bir rafineriden Doğu Akdeniz’e yayılan petrol sızıntısının İskenderun Körfezi’ni de tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

01 Eylül 2021, Çarşamba 01:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Suriye'nin kuzeybatısında Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısının hızla doğu Akdeniz açık sularında yayılımı sürüyor. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, uydu verilerinin, mevcut akıntı sistemi ve meteorolojik veriler kullanılarak yaptıkları değerlendirmelere göre oluşan petrol sızıntısının çarşamba ve perşembe günleri güney-güneybatıdan esecek 3 ila 5 kuvvetindeki rüzgar ile kötü ihtimalle Mersin ve İskenderun körfezlerini de tehdit edebileceğine dikkat çekti. 

'YANGIN RİSKİNE ÖNLEM ALINMALI'

Prof. Dr. Cemal Turan, petrolün kıyısal alanlara ulaşması durumunda kıyısal ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceğinin ön görüldüğüne işaret ederek, “Bu petrol sızıntısı İskenderun Körfezi'ne ulaşması durumunda mevcut akıntılar göz önüne alındığında ilk olarak Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde bulunan Akyatan Lagünü'nü etkiler. Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir. Bu nedenle yetkililerin açık sularda müdahale etmesi çok önemlidir. Zaten yetkililer bu yönde çalışmalara başlamıştır. Bunun için elimizde yeterince deniz pedlerinin mevcudiyeti önemlidir ve ayrıca yangın riskine karşıda gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)

İlgili Haberler
Suriye'den geldi, tüm şehri kapladı! Hayatı olumsuz etkiledi


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Dargeçit’te vaka sayısı artınca 2 mahalle karantinaya alındı