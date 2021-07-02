Türkiye Tedirgin eden görüntü! Hemen inceleme yapıldı

Tedirgin eden görüntü! Hemen inceleme yapıldı

Türkiye

Tedirgin eden görüntü! Hemen inceleme yapıldı

Aydın’ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşanması tedirginliğe neden oldu. Bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Nehirdeki kirlilik her geçen gün artıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

02 Temmuz 2021, Cuma 19:49 Son Güncelleme:
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Büyük Menderes nehrinin Söke’de denize döküldüğü yer olan Kafa bölgesinde bugün sabah avlanmaya çıkan amatör balıkçılar, kıyıya vurmuş çok sayıda ölü balık olduğunu fark edip durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü beraberindeki heyet ile bölgeye gidip inceleme yaptı. Çalışma sonrasında balık ölümlerinin çevrede bulunan fabrikaların kimyasal atıklarını nehre bırakması nedeniyle artan kirlikten kaynaklandığı belirlendi. Büyük Menderes nehrinde geçmiş yıllarda da benzer şekilde toplu balık ölümleri yaşanmıştı.

’KİRLİLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR’

Büyük Menderes nehrinde kirliğin her geçen gün arttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bugün balıkçıların ihbarı üzerine Kafa bölgesine gittik. Burada 10 binlerce balığın kirlilik yüzünden öldüğünü gördük. İçlerinde 3 santimetrelik balıktan yaklaşık 30 kilogramlık büyük balıklara kadar binlercesi vardı.

Evsel atıklar ile sanayi kuruluşlarının arıtmasız bir şekilde akıttıkları kimyasal atıklar ve sular nedeniyle Büyük Menderes nehrindeki kirlilik her geçen gün artıyor. Bu da toplu halde balık ölümlerine yol açıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DHA

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