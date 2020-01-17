TED,okullara danışmanlık yapacak

Akreditasyon sürecinde, halen faaliyet gösteren bir özel okul, geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okulu olarak faaliyetlerine devam edebiliyor. Akreditasyon için kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürecek ‘geçiş dönemini’ başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alıyor. Danışmanlık kapsamında ise mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini arttırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabiliyor.